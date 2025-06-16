Ekonomi bitik durumda

16 Haziran 2025, Pazartesi 16:22
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde market işleten esnaf, “Kazandığımızı elektrik faturasına, maliyeye, muhasebeciye veriyoruz. Veresiye olmazsa alışverişte yapmıyorlar” dedi.
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Bir başka market işleten esnaf Abdurrahman Odabaşı ise, “Adam maaşı alıyor; kirasını mı ödesin, elektriğini mi ödesin, telefonunu mu ödesin? Bize gelene kadar zaten para kalmıyor” diye konuştu. Toprakkale’de market işleten aynı zamanda Abdurrahman Odabaşı, ise şöyle konuştu: “İşler düşük ve zayıf. İnsanların alım gücü düşük. Bir kilo muz 100 lira. 1 kilo domates 40 lira. İnsanların alacak durumu yok. Bazen tek tek alıyorlar. Kilo kilo mal satışı bitti. Parası olan da zaten kurumsal marketlere gidiyor. Yerel marketlere gelen yok. Veresiye veriyoruz. Ay başı geliyor. Adam maaşı alıyor; kirasını mı ödesin, elektriğini mi ödesin, telefonunu mu ödesin? Bize gelene kadar zaten para kalmıyor. Adamın 5 lira borcu varsa 1 lira getiriyor. Versen bir türlü vermesen bir türlü. Ülkenin ekonomisin bitik durumda.”
Osmaniye - anka
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