Ziraî donda yüzde 100 oranında hasar var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ziraî Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Düzce’de fındık, Sakarya’da ayva ve üzüm bahçelerinde ziraî dondan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Tarihin en büyük ziraî afetini yaşıyoruz

Bayraktar: Böyle afet görmedim Bazı bölgelerde Nisan’da yaşanan ziraî donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti, yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonun üyeleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı 650 rakımlı Tavak Köyü’nde incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı ve Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Bölgede 800 ve üzeri rakımlarda bahçelerin bulunduğunu, özellikle 400 rakımın üzerindekilerde hasarın ciddî oranlara ulaştığını aktaran Korkmaz, “Bu yıl zaten ürün yok fakat ağaçların dallarında da hasarlar ciddî. Özellikle 400 rakımdan başlayıp, 600 ve 800’lü rakımlara çıkıldığında yüzde 100 oranında hasar var. Bu çok ciddî bir duru. Bunların ciddî şekilde önümüzdeki yıllara hazırlanması gerekiyor.” dedi. Haber Merkezi

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