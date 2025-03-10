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10 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Almanya'daki uyarı grevinden 510 bin yolcu etkilenecek

10 Mart 2025, Pazartesi 16:35
Almanya'nın büyük havalimanlarındaki çalışanların 24 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 510 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasına (Ver.di) bağlı kamu çalışanları ile yer hizmetleri personeli, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamaması nedeniyle ülkenin en işlek havalimanları Frankfurt ve Münih'in yanı sıra Köln/Bonn, Düsseldorf, Stuttgart, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin ve Leipzig-Halle havalimanlarında tüm gün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

 

Alman Havalimanları Birliği (ADV), sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle yaklaşık 3 bin 400 uçuşun iptal edilmesini bekliyor. Uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 510 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor.

Bazı havalimanlarında yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, ülkenin en büyük havalimanlarından Frankfurt havalimanında Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın bugün planlanan tüm uçuşları iptal edildi.

Lufthansa, grevden etkilenen söz konusu havalimanlarından yaptığı tüm uçuşlarda “gecikmeler ve kapsamlı iptaller” olacağını açıkladı.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport, hiçbir yolcu uçağının kalkış yapmayacağını ve 11 Mart’ta da gecikme ve iptallerin olabileceğini bildirdi. Frankfurt Havalimanı'ndaki grevden 150 binden fazla yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor.

Berlin Havalimanı'nın bugün için tüm planlanan kalkış ve iniş iptal edilirken, Hamburg Havalimanı hiçbir kalkışın mümkün olmayacağını duyurdu.

Köln/Bonn Havalimanı'nda ise düzenli yolcu hizmeti verilemedi.

Havalimanlarının yetkilileri, yolculardan havaalanlarına gitmeden önce uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini istedi.

Sendika ücretlere yüzde 8 zam istiyor

Ver.di, söz konusu çalışanların ücretlerine yüzde 8'lik artış isterken, ayda en az 350 avroluk ek ödenek ve 3 gün ilave izin de talepler arasında yer alıyor.

Belediyeler ve federal hükümetin de dahil olduğu işverenler ise artan faiz oranlarıyla yüksek borçluluğa dikkati çekerek, sendikanın taleplerinin kendilerini mali açıdan zor durumda bırakacağını düşünüyor. Sendikanın taleplerinin yerel yönetimler için yıllık yaklaşık 15 milyar avro ek maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Bu arada, ülkede 11 havalimanındaki grevlerin yanında Ver.di'nin çağrısı üzerine Weeze ve Karlsruhe/Baden-Baden havalimanlarında çalışan güvenlik personeli de ücret anlaşmazlığından dolayı 24 saatlik uyarı grevine gitti.

Güvenlik personeli için Ver.di ile Havacılık Güvenliği Şirketleri Federal Birliği (BDLS) arasında yeni toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Müzakerelerin bir sonraki turunun 26 ve 27 Mart'ta yapılması bekleniyor

Kamu sektörü için bir sonraki müzakere turunun ise 14 Mart’ta Potsdam'da yapılması planlanıyor.

AA

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