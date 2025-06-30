Trafik düzenlemesi Ekim ayına ertelendi

Trafik cezalarına yüzde 220’ye varan zam öngören kanun teklifi, kamuoyundaki tepkiler üzerine Ekim ayına ertelendi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın hız limitleri ve radar uygulamalarıyla ilgili hazırlayacağı teknik raporun ardından teklifin yeniden gündeme alınması planlanıyor. Mayıs ayında Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen teklifin yaz aylarında yasalaşması bekleniyordu. Ancak özellikle Kurban Bayramı dönemindeki yoğun radar denetimleri ve kamuoyunun “vatandaşa tuzak” eleştirileri sebebiyle teklif Meclis Genel Kurulu’na sunulmadı. AKP içinden de radar uygulamalarına yönelik rahatsızlıklar dile getirildi. Ceren Bayar’ın T24’te yer alan haberine göre, AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme gelen konu hakkında parti yöneticileri, tekliften vazgeçilmediğini; teknik düzenlemeler ve saha çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni yasama döneminde yeniden gündeme getirileceğini belirtti. Haber Merkezi

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