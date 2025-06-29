'Kalp krizi ölümleri 50 yılda yüzde 90 azaldı'

Yeni bir çalışma ABD’de kalp krizi ölümlerinin 50 yılda yaklaşık yüzde 90 azaldığını ancak diğer kalp rahatsızlıklarının yükselişe geçtiğini gösteriyor.
Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar Journal of the American Heart Association’da çarşamba günü yayımlanan çalışmada, 1970-2022 döneminde 25 yaş ve üstü yetişkinler arasında kalp hastalığına bağlı ölüm oranlarını yaşa göre analiz etti.
Araştırmacılar genel kalp hastalığı ölümlerinin 50 yılda yüzde 66 azaldığını, bunun başlıca sebebinin kalp krizi ölümlerindeki yüzde 89’luk düşüş olduğunu tespit etti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi