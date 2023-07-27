"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Antalya - Kemer'de devam eden orman yangınına ilişkin son durum?

27 Temmuz 2023, Perşembe 14:12
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki: Hava araçlarıyla 2 günü aşkın süredir müdahale edilmektedir

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki orman yangınına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Komşu ülkelerde de büyük yangınların devam ettiğini hatırlatan Tiryaki, "Ülkemizde bu iklim değişikliğine paralel olarak son yıllarda orman yangınlarıyla teşkilatımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları adeta seferberlik içerisinde. İki günü aşkın süredir devam eden Kemer'deki yangın kontrol altına alınmış olmamakla birlikte arazi koşullarının sarp kayalık, derin vadiler kanyonlarından oluşması nedeniyle karadan müdahale edilememişti." dedi.

Tiryaki, yangının başlamasından 8 dakika sonra hava araçları ve arazözlerin bölgeye intikal ettiğini, helikopter ve uçaklarla söndürme çalışmalarına başlandığını vurguladı.

Hava karardıktan sonra gece görüşüne sahip helikopterle havadan müdahaleye devam edildiğine dikkati çeken Tiryaki şöyle devam etti:

"Yangın kontrol altına alınmamış olmakla birlikte vadiye sıkıştırılmış, etrafı kara araçlarıyla çevrilmiş, hava araçlarıyla da 2 günü aşkın süredir müdahale edilmektedir. Başta turizm bölgeleri olmak üzere yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur. Şu an itibarıyla boşaltılan köy, yerleşim yeri yoktur. Can kaybı çok şükür insanımız açısından söylüyorum yoktur. Yanan bölgelerde maalesef farklı canlılar, bitkiler olabilir. Elbette bu da çok üzücüdür."

Tiryaki, dün itibarıyla ülkenin birçok yerinde orman yangınları çıktığını ve bunların kısa sürede kontrol altına alındığını, bazılarının yayıldığını ifade etti.

Yangın konusunda duyarlılığa davet

Kemer'deki yangının için için vadide devam ettiğini aktaran Tiryaki, "Kara araçlarımız yeni açılan yollarla yangın bölgesine belirli mesafede ancak ulaşılabilmiştir. Bölge Beydağları Milli Parkları sınırları içerisinde kalan bir alandır." diye konuştu.

Tiryaki, yangınların önemli bir kısmının insanların ihmalinden dikkatsizliğinden kaynaklandığını işaret ederek herkesi yangın konusunda duyarlılığa davet etti.

Yangının akşam saati olmasına rağmen sıcaklığın 38 dereceyi, nemin yüzde 10'ların altına düştüğü dönemde çıktığını dile getiren Tiryaki, "Dün itibarıyla nem çok düşüktü. Bu koşullar yangına ortam hazırlayan bir durumdaydı. Bugün 3'üncü günümüz, 2,5 günü geride bıraktık. Etrafta dumanların kaplandığını görüyorsunuz. Önümüzdeki saatler itibarıyla inşallah kontrol altına alabileceğimizi söyleyebiliriz. Şu saat itibarıyla tedbirli olmak amacıyla kara araçlarımız, 70'in üzerinde arazöz, helikopter ve uçaklarımızla söndürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangını kontrol altında tutmak için teyakkuzda beklediklerinin altını çizen Tiryaki, alevlerin çoğu kayalıktan oluşan yaklaşık 400 hektarlık bir alanı etkilediğini bildirdi.

Tiryaki, "Hava araçlarıyla son mücadelemizi devam ettiriyoruz. Arazi yapısı nedeniyle karadan bu saat itibarıyla henüz müdahale yapılamamıştır. Uzamasının sebebi budur." açıklamasında bulundu.

Kemer Devlet Hastanesi hizmet veriyor

Vali Yazıcı da yangının çıktığı gün tedbir amaçlı Kemer Devlet Hastanesini tahliye ettiklerini anımsatarak "Hastanemiz açık, poliklinik hizmetlerimiz devam ediyor. Hastanemiz kapalı değil. İlk akşam yatan hastaları tedbir amaçlı tahliye etmiştik. İlk akşam 10 konut tahliye edilmişti, orada tehlikemiz söz konusu değil." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alaşehir'de de orman yangını çıktı

    Düzce'de denize girmek yasaklandı

    Meteoroloji'den Karadeniz'de fırtına uyarısı

    Antalya - Kemer'de devam eden orman yangınına ilişkin son durum?

    Kuzey yarım küredeki yangınlarda 40 kişi öldü

    Üniversite tercih süreci başladı

    Emekli mağdur

    Milletin sesine kulak vermediler

    Meclis’te reddettiler, Saray’da konuştular

    Florida’da okyanus kaynıyor

    Erişim engellemede her yıl yeni rekor

    Suriye’ye insani yardım durdu

    Memurun alacağı var

    İsrafı halk değil, hükümet yapıyor

    “Onurla yaşatacak maaş” kanunu çıksın

    Sağlıkçılar: Yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz

    BM: Kur'an yakmak hukuk ihlalidir

    'BM’nin Kutsal Kitaplara şiddeti hukuk ihlali olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşılıyoruz'

    Nijer'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Lozan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüme de çare olan meyveler
    Mikail YAPRAK

    Yuşa Tepesi’nde etrafa bakmak
    Cevher İLHAN

    İktidarın umursamazlığına karşı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Porsiyonları küçültelim” ki, sağlıklı kalalım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Dünya kanalizasyon işçileri günü
    Ali Rıza AYDIN

    Gönder yâ Rabbi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.