"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Arap Birliği, İsrail'e karşı acil toplanıyor

10 Ağustos 2025, Pazar 10:59
Arap Birliğinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda bugün acil toplanacağı açıklanmıştı.

Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, yaptığı basın açıklamasında, Birliğin "Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle" yarın acil toplantı düzenleneceği bildirerek, toplantıda, "İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini" aktardı.

Akluk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin de ele alınacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli öldü, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 862 kişi öldü, 40 bin 809 kişi yaralandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanların çoğunluğu Filistin’in ''şimdi'' devlet olarak tanımasını istiyor

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    Şeffaf komisyon kapalı toplandı

    KKM’nin maliyeti 60 milyar dolar

    Sinop, Mersin ve Denizli'deki orman yangınlarında son durum?

    1,2 milyon kişi yasal takibe düştü

    Trump-Putin görüşmesi öncesinde Avrupa ülkelerinden ortak açıklama

    Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık

    Arap Birliği, İsrail'e karşı acil toplanıyor

    5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı

    İsrailli 300 mimar ve şehir plancısı: Gazze'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkım yaşandı

    Brezilya'daki feci kazada otobüs ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

    Netanyahu’ya 'hayal kırıklığı' yaşattı

    Lübnan'da mühimmat deposunda patlama oldu: 6 asker öldü

    Basın kartları neden yenilenmiyor?

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı

    “Market Fiyatı” uygulaması ile yakın marketlerdeki fiyatlar karşılaştırılabilecek

    İspanya'nın Jumilla ilçesindeki Müslümanları hedef alan skandal karara tepkiler büyüyor

    Rusya'dan İsrail'e: Bu çok kötü ve yanlış yöndeki adımı kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bahar Çiçekleri'nin mezuniyet sevinci
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi öncesinde Avrupa ülkelerinden ortak açıklama
    Genel

    5 ülkenin ortak Gazze açıklamasına Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı
    Genel

    Son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadık
    Genel

    Arap Birliği, İsrail'e karşı acil toplanıyor
    Genel

    İsrailli 300 mimar ve şehir plancısı: Gazze'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir yıkım yaşandı
    Genel

    Lübnan'da mühimmat deposunda patlama oldu: 6 asker öldü
    Genel

    'Konuşursak çocuklarımız işinden olur'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.