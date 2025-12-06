Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, “Kim buradaki bürokratlar? Hepsinin huzur hakları var. Hepsinin yüksek derecede maaşları var. Ya herkese yapacaksınız ve yahut da hiç kimseye böyle bir zammı getirip dayatmayacaksınız. Birilerine zam, birilerine gelince de gam öyle mi? Birilerine gelince keder öyle mi? Siz atadığınız bürokratlara zam yapıyorsunuz. Bu bürokratlara hepsini de iktidar kendisi atıyor. Bunlar öyle sınavla mınavla bir yere gelmiyorlar. Liyakatle bir yere gelmiyorlar. Bunlar iktidarın keyfilikleri sebebiyle geliyorlar buralara. Biz Yeni Yol Grubu olarak hep beraber bu bütçe kanun teklifinin son gününde, son saatinde, son dakikasında, son saniyesinde yapılan; yangından mal kaçıran, bir noktada kendi atadıklarının maaşlarına zam yapan bu uygulamaya ret oyu vereceğiz ve kesinlikle geçirtmeyeceğiz. Bu kanun geçmeyecek” diye konuştu.

