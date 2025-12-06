"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

06 Aralık 2025, Cumartesi 23:57
Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, “Kim buradaki bürokratlar? Hepsinin huzur hakları var. Hepsinin yüksek derecede maaşları var. Ya herkese yapacaksınız ve yahut da hiç kimseye böyle bir zammı getirip dayatmayacaksınız. Birilerine zam, birilerine gelince de gam öyle mi? Birilerine gelince keder öyle mi? Siz atadığınız bürokratlara zam yapıyorsunuz. Bu bürokratlara hepsini de iktidar kendisi atıyor. Bunlar öyle sınavla mınavla bir yere gelmiyorlar. Liyakatle bir yere gelmiyorlar. Bunlar iktidarın keyfilikleri sebebiyle geliyorlar buralara. Biz Yeni Yol Grubu olarak hep beraber bu bütçe kanun teklifinin son gününde, son saatinde, son dakikasında, son saniyesinde yapılan; yangından mal kaçıran, bir noktada kendi atadıklarının maaşlarına zam yapan bu uygulamaya ret oyu vereceğiz ve kesinlikle geçirtmeyeceğiz. Bu kanun geçmeyecek” diye konuştu.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı

    Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

    Komisyon’da Öcalan oldu-bittisi

    Çözüm sürecini eleştirdi görevden uzaklaştırıldı

    AYM’den ifade ve basın hürriyeti vurgusu: Şok edici ifadeler basın hürriyeti kapsamındadır

    Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

    Kanada, Suriye'yi "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden çıkardığını duyurdu

    Barrack: 'ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı' - 'Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum'

    Karaman'da 2424 kilogram peynire el konuldu

    İsrail, Filistin'deki tarihi sütunları da çaldı

    İstanbul'a sarı kodlu meteorolojik uyarı

    Adliyelerde neler oluyor?

    Osmaniye'de feci kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Tır sürücüsü ile otobüs şoförü gözaltına alındı

    AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek

    Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    İsrail ordusu Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kamu kuruluşları borç batağında
    Genel

    Trump’a Avrupa’dan tepki
    Genel

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı
    Genel

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.