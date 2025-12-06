AYM’den ifade ve basın hürriyeti vurgusu: Şok edici ifadeler basın hürriyeti kapsamındadır

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Adnan Keskin’e verilen tazminat cezasını hak ihlali sayarak ifade ve basın özgürlüğünün kapsamını genişleten emsal bir karara imza attı.

Kararda, basın hürriyetinin yalnızca kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler için değil; aynı zamanda “kırıcı, şok edici veya rahatsız edici” ifadeler için de geçerli olduğu vurgulandı. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri kapsamında sert, abartılı ya da kışkırtıcı ifadelere başvurabileceği belirtilirken, bir sözün kaba veya rahatsız edici olmasının tek başına tazminat ya da cezai yaptırım uygulanmasını haklı kılamayacağı ifade edildi. Beş üyenin oyuyla ve oybirliğiyle alınan kararda, haberlerde ismine yer verildiği gerekçesiyle çok sayıda gazeteci hakkında şikâyette bulunan eski İstanbul Başsavcısı ve AYM üyesi İrfan Fidan’ın da imzasının bulunduğu dikkat çekti. Dosya, yargılamanın yenilenmesi için yerel mahkemeye gönderildi.

