ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

01 Şubat 2026, Pazar 23:47
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesini kınayarak uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesine yönelik açıklama yaptı.

 

Lahbib, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı." ifadesini kullandı.

 

Ayrıca Lahbib, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 795 kişi şehit oldu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da İsrail'in saldırılarında 523 kişi şehit oldu, 1433 kişi yaralandı.

AA

