ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Trump’ın hedefi İran’da rejimi değiştirmek

01 Şubat 2026, Pazar 10:08
ABD, İran’a olası bir saldırı için Orta Doğu’daki askerî varlığını artırmaya, Başkan Donald Trump da Tahran’a yönelik tehditlerine devam ederken, Amerikan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

T24’ün haberine göre, haberlerde Trump’ın, en erken pazar sabahı İran’a yönelik bir saldırı emri verebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin, söz konusu saldırıya hazırlık amacıyla bölgede bulunan bir müttefikini bilgilendirdiği de iddialar arasında yer aldı. Saldırının temel hedefinin ise İran’da rejim değişikliği olduğu öne sürüldü. 

Haber Merkezi

