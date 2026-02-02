"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Günün Ayet ve Hadisi

02 Şubat 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O mübârek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırd edilir.

Duhân Suresi: 4-5

HADİS:

Allah, Şaban ayının 15. gecesinde [Berat Gecesi] rahmetiyle tecellî ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güden kimseler hâriç bütün kullarını affeder.

Camiü’s-Sağir, No: 1031

