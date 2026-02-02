Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O mübârek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırd edilir.

Duhân Suresi: 4-5 HADİS: Allah, Şaban ayının 15. gecesinde [Berat Gecesi] rahmetiyle tecellî ederek kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güden kimseler hâriç bütün kullarını affeder. Camiü’s-Sağir, No: 1031

Okunma Sayısı: 233

