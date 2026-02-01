"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Emekliler iktidarın en büyük rakibi

01 Şubat 2026, Pazar 16:39
AKP’li Şamil Tayyar, emeklilerin artık iktidarı belirleyici bir toplumsal sınıf olduğunu söylerken, “Ne CHP, ne diğerleri, emekliler iktidarın en büyük rakibidir” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar, emeklilerin 17 milyonu aşan sayıda olduğunu ve artan yoksullukları sebebiyle iktidara çok öfkeli olduklarını söyledi. Tayyar, “Emekliler. ‘İktidar belirleyici’ yeni bir toplumsal sınıf oluşuyor. Sayıları 17 milyonu aştı. Örgütlüler, etkileşim halindeler, parkta, çay ocağında fısıltıyla çoğalıyorlar, her sokakta duyuluyorlar. Öfkeleri, en büyük motivasyonları. Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor” dedi.

“Adil ve refah arttırıcı reform şart”

Emeklilerin AKP’den bile fazla olduğunu söyleyen Tayyar, şöyle yazdı: “Sorun sadece azalan gelirleri değil, prim ve çalışma sürelerini ıskalayan adaletsiz dağılım. 17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı. Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Şimdiden kafa yorulmalı, son dakika torba kanunu düzenlemesiyle riske edilmemelidir. Uyarıyorum. Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir.”

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliler iktidarın en büyük rakibi

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü

    Trump’ın hedefi İran’da rejimi değiştirmek

    Libya’da kum fırtınası: Bir çok kentte eğitime ara verildi

    İran Buşehr'de 5,2 büyüklüğünde deprem

    'Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz'

    Uşak'ta yol çöktü

    İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli daha şehit oldu

    Suriye'de anlaşma bilmecesi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı

    Libya’da eğitime 'kum fırtınası' arası

    Bütçe duraklaması sebebiyle sosyal medya hesaplarını güncellemeyecek

    BM, Suriye hükümeti-terör örgütü YPG mutabakatından memnun

    Yüksek teknolojinin “nadir” ihtiyaçları

    Gıda fiyatları arttı, çare komşuda bulundu

    Ramazan pidesi fiyatları açıklanmaya başladı

    Beşiktaş geriden gelerek 3 puana ulaştı

    Fransa-Mios'ta hortum sebebiyle 200 ev zarar gördü, ağaçlar kökünden söküldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz'
    Genel

    Suriye'de anlaşma bilmecesi
    Genel

    Uşak'ta yol çöktü
    Genel

    İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli daha şehit oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yüksek teknolojinin “nadir” ihtiyaçları
    Genel

    BM, Suriye hükümeti-terör örgütü YPG mutabakatından memnun
    Genel

    Trump’ın hedefi İran’da rejimi değiştirmek
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.