Emekliler iktidarın en büyük rakibi

AKP’li Şamil Tayyar, emeklilerin artık iktidarı belirleyici bir toplumsal sınıf olduğunu söylerken, “Ne CHP, ne diğerleri, emekliler iktidarın en büyük rakibidir” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar, emeklilerin 17 milyonu aşan sayıda olduğunu ve artan yoksullukları sebebiyle iktidara çok öfkeli olduklarını söyledi. Tayyar, “Emekliler. ‘İktidar belirleyici’ yeni bir toplumsal sınıf oluşuyor. Sayıları 17 milyonu aştı. Örgütlüler, etkileşim halindeler, parkta, çay ocağında fısıltıyla çoğalıyorlar, her sokakta duyuluyorlar. Öfkeleri, en büyük motivasyonları. Bu sosyopolitik güç, mensubu en fazla olan toplumsal katmanı oluşturuyor” dedi.

“Adil ve refah arttırıcı reform şart”

Emeklilerin AKP’den bile fazla olduğunu söyleyen Tayyar, şöyle yazdı: “Sorun sadece azalan gelirleri değil, prim ve çalışma sürelerini ıskalayan adaletsiz dağılım. 17 milyonluk kesimin en altında birleştirdiğimiz 4 milyonluk ‘en düşük maaşlılar’ katmanı bile kendi içinde tartışmalı. Dolayısıyla adil ve refah arttırıcı kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Şimdiden kafa yorulmalı, son dakika torba kanunu düzenlemesiyle riske edilmemelidir. Uyarıyorum. Emekliler, ne CHP ne diğerleri, iktidarın en büyük rakibidir.”

ANKARA - MEHMET KARA