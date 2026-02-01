"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü

01 Şubat 2026, Pazar 16:28
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Şahin, yaralılardan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın tüm müdahalelere rağmen öldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Böylece vefat sayımız 9'a yükseldi. Diğer 21 yaralıdan şehir hastanesinde olan 4 yaralımız ile yine Eğitim Araştırma Hastanesinde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor, yani durumları ağır. Bunlardan Şehir Hastanesinde olan 2 hastamız ampüte yani birinin ayağı birinin de kolu kopmuş. Onların üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesinde ampüte durumda olan iki hastamız, aynı anda ayak ve kollarını dikmek için ekiplerimiz hazır. Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın liderliğinde Türkiye'nin en önemli plastik cerrahi ekibi Antalya'da. O bir şans. İnşallah orada iyi netice alacağız. Bu arada bir başka maalesef kaza haberi daha aldık. Burdur il hudutlarında. Oradaki yaralıların da Antalya'ya sevki durumunda ileri tetkikleri ve tedavileri için hastanelerimiz hazır. Bekleme durumunda henüz intikal eden herhangi bir hasta bulunmamakta."

Yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da devrilmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün Isparta Otogarı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsünün, Isparta Otogarı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otobüsün otogara girişi, yolcu alması ve verilen molanın ardından otogardan ayrılarak Antalya istikametine seyre geçmesi yer alıyor.

1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Antalya'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

AA

