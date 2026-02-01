"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Bütçe duraklaması sebebiyle sosyal medya hesaplarını güncellemeyecek

01 Şubat 2026, Pazar
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

 

Paylaşımlarda, bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.

Paylaşımlarda, "Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hizmetler ve faaliyet durumu hakkında bilgiye de "http://travel.state.gov" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.



