ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Sınır kapısı “deneme” gayeli açıldı

01 Şubat 2026, Pazar 21:24
Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan ve Mısır sınırında yer alan Refah Sınır Kapısı’nın “deneme” amaçlı açıldığı belirtildi.

Haberde günde 150 kişinin Gazze’den ayrılmasına, 50 kişinin ise dönmesine izin verileceği belirtildi. Mısır’daki insanî yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye girişine ise izin verilmeyecek. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Gazze’ye giriş ve çıkışların Mısır’ın koordinasyonuyla mümkün olacağını, Mısır’ın sınırdan geçecek kişiler listesini 24 saat önceden İsrail’e sunacağını ve İsrail’in bunu onaylayacağını, Avrupa Birliği Refah Sınır Yardım Misyonu’nun (EUBAM Refah) bulunduğu geçiş bölgesinin öncesinde İsrail’in güvenlik kontrolü yapacağını aktardı. 

AA

