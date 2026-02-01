Uşak'ta yol çöktü

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sebebiyle yol çöktü.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Yolun bir bölümünde çökme meydana gelmesi ve belirli yerlerinde de derin çatlakların oluşmasından dolayı trafiğe kapatıldı. Köylere ulaşımın aksamaması için Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince de alternatif bir güzergah çalışmalara başlandı. Öte yandan Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda duyuru yapıldı. AA

