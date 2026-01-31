Emekliden alıp faize veriliyor

Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, faiz giderlerindeki fahiş artışa karşı sosyal güvenlik harcamalarının baskılandığına dikkat çekerek, “Emekliden alıp faize veriyorlar” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe gerçekleşme verileri üzerinden bir çalışma yapan Prof. Dr. Aziz Çelik, kamu harcamalarındaki “tercih” tartışmalarını yeniden alevlendirecek veriler paylaştı. “Emekliden alıp faize veriyorlar” başlığıyla yayınladığı analizde Çelik, faiz giderlerindeki fahiş artışa karşın sosyal güvenlik harcamalarının baskılandığına dikkat çekti.

Faiz yükü daha da ağırlaştı

Çelik’in paylaştığı tabloya göre, bütçede faiz giderleri için ayrılan pay ile gerçekleşen harcama arasında büyük bir sapma yaşandı. 2024 Yılı: Faiz için başlangıç ödeneği 1 trilyon 254 milyar TL iken, yıl sonunda gerçekleşen ödeme 1 trilyon 270 milyar TL oldu. Faiz harcaması bütçeyi 16 milyar TL aştı.

2025 Yılı: Faiz yükü daha da ağırlaştı. 1 trilyon 950 milyar TL olarak belirlenen başlangıç ödeneğine rağmen, yıl sonunda kasadan çıkan faiz ödemesi 2 trilyon 54 milyar TL’yi buldu. Böylece 2025 yılında faiz için ayrılan bütçe yetmedi ve başlangıç ödeneğinden 104 milyar TL daha fazla ödeme yapıldı. Verilere göre, faiz ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 oranında artış gösterdi.

“Kaynak var, niyet yok”

Karar’ın haberine göre, faiz harcamalarındaki bu aşımın aksine, sosyal güvenlik programlarında tersi bir tablo ortaya çıktı. Çelik, emeklileri ve sosyal güvenlik sistemini finanse etmek için ayrılan paranın önemli bir kısmının harcanmadığını vurguladı. Analizini “Kaynak var, niyet yok” sözleriyle özetleyen Prof. Dr. Aziz Çelik, tablonun siyasî bir tercihi yansıttığını savundu. Faiz ödemeleri için bütçe sınırlarının zorlandığını, ancak sosyal güvenlik harcamaları söz konusu olduğunda ayrılan kaynağın bile kullanılmadığını belirten Çelik, bütçe disiplininin emekliler üzerinden sağlandığı eleştirisinde bulundu.