İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli daha şehit oldu

İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli şehit oldu.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 32 Filistinlinin şehit olduği belirtildi.

İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Nasır Hastanesi’ndeki sağlık görevlileri, saldırıda aynı aileden 7 kişinin şehit olduğunu, 6 kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin şehit olduğunu belirtti.

Polis merkezi bombalandı

Açıklamaya göre ayrıca İsrail, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyindeki saldırıların ardından Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldı.

Merkeze düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre,13 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze kentinin batısındaki Nasır Mahallesi’nde bir eve düzenlediği İHA saldırısında ilk belirlemelere göre 3 Filistinli şehit oldu.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde bir apartmana düzenlenen bombalı saldırıda bazı Filistinliler yaralandı. Kentin kuzeybatısındaki Cela Caddesine ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampının doğusuna iki hava saldırısı düzenlendi; hiçbir yaralanma bildirilmedi.

İsrail saldırılarının ardından Gazze'deki hastanelere getirilen 3 Filistinlinin şehit olmasına ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde El-Magazi Mülteci Kampı'ndaki Ebu Namus Kavşağı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

Bir başka bir olayda ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerleri Ramallah kenti kuzeyinde yer alan El-Celezon Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin mülteci kampında gerçek mermi ile ateş açması sonucu biri 15, biri 16 yaşında iki Filistinli çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde de bazı köylere baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait mülklere saldırdı

Öte yandan, Bedevi Haklarını Savunma Örgütünün (BEYDER) yayımladığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinin kuzeyindeki Hirbet el-Malih bölgesinde barakalara ve koyun ağıllarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "bölge sakinlerini ve geçim kaynaklarını hedef alan yeni bir saldırı kapsamında, baraka ve koyun ağılları da dahil olmak üzere bölge halkının mülklerine saldırdıkları" kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki bir kadına saldırmaya çalıştıkları, bunun da bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açtığı ifade edilen açıklamada, saldırının, “Ürdün Vadisi’ndeki Filistinlileri hedef alan sistematik bir politikanın parçası” olduğu vurgulandı.

Ayrıca Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinde bir eve saldırdı.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği" ettiği iddia edilen açıklamada, Hamas ve İslami Cihat mensuplarını hedef alındığı ileri sürüldü.

Açıklamada, dün Refah kentinde tünellerden çıktığı öne sürülen 8 Filistinlinin hedef alındığı, 3’ünün öldürüldüğü ve Hamas komutanı olduğu iddia edilen birinin de yakalandığı iddia edildi.

Can kaybı 71 bin 769’a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte hastanelere 12'si bugün olmak üzere 28 ölü ve 49 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 509 kişinin öldürüldüğü, 1405 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında şehit olanlara dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 85 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 769’a yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 480'den fazla olduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor ve insani yardımları engelliyor

Gazze’deki hükümet, İsrail’in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü, insani yardımlar ve yakıt sevkiyatlarında ciddi ihlaller yaşandığını, taahhüt edilen girişlerin büyük bölümünün gerçekleşmediğini belirtti.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği bildirildi.

Bu süreçte İsrail'in hem saldırılarını sürdürdüğü hem insani yükümlülüklerini yerine getirmediği, bunun da Gazze’deki krizi daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, ateşkes ve buna ekli insani protokol kapsamında Gazze’ye her gün girmesi gereken yardım, ticari mal ve yakıt sevkiyatlarının büyük bölümünün engellendiği, bu durumun siviller üzerindeki etkisinin yıkıcı boyutlara ulaştığı aktarıldı.

Hamas: İsrail’in Gazze'ye saldırılarına gerekçe gösterdiği asılsız iddiaları katliamlarını meşrulaştırma girişimi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, "İşgalci Siyonistlerin, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri son bombardıman ve katliamların, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine yanıt olduğu yönündeki asılsız iddiaları, sivillere karşı işlenen korkunç katliamları meşrulaştırmaya yönelik açık ve nafile bir girişimden ibarettir." ifadelerine yer verdi.

Kasım ayrıca, bu "temelsiz" iddiaların İsrail’in, "arabuluculara, garantör ülkelere ve sözde Barış Kurulu'na katılan tüm taraflara" yönelik küçümseyici tutumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Hamas uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler’i (BM) ve insan hakları kuruluşlarını, "bu katliamları açık bir şekilde kınamaya, durdurmak için somut adımlar atmaya, işgal liderlerini işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye, daha fazla öldürme ve yıkımı teşvik eden cezasızlık politikasının sürmesine izin vermemeye" çağırdı.

Yardım ve yakıt girişinde ciddi ihlaller

Hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlükte olduğu 111 günlük sürede Gazze’ye girmesi gereken toplam 66 bin 600 yardım, ticari mal ve yakıt kamyonundan yalnızca 28 bin 927’si bölgeye ulaşabildi.

Bu rakamın, taahhüt edilen toplamın yüzde 43’üne karşılık geldiği ifade edildi.

Bölgeye girişine izin verilen kamyonların 16 bin 848’inin insani yardım taşıdığı, 11 bin 297’sinin ticari ürünlerden oluştuğu, yakıt taşıyan kamyon sayısının ise yalnızca 782’de kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkes kapsamında Gazze’ye girmesi gereken 5 bin 550 yakıt kamyonuna kıyasla bu rakamın yüzde 2,7 gibi son derece düşük bir orana karşılık geldiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümet, insani protokol uyarınca her gün 600 yardım ve ticari kamyon ile 50 yakıt kamyonunun Gazze’ye giriş yapması gerektiğini hatırlatarak, İsrail’in bu yükümlülüklere uymadığını, altyapının onarımı için gerekli malzemelerin, ağır iş makinelerinin, tıbbi ekipmanların, ilaçların, barınma malzemelerinin ve yakıtın bölgeye sokulmadığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Refah Sınır Kapısı’nın açılmadığı, elektrik santralinin çalıştırılmasına izin verilmediği ve İsrail güçlerinin "Sarı Hat" olarak tanımlanan sınırları aşarak Gazze içinde yeni alanlar işgal ettiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlar sırasında biri kadın olmak üzere 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin doğusunda yer alan Azzun beldesine baskın düzenledi.

Evlere girerek arama yapan İsrail askerleri, beldeden 13 kişiyi gözaltına aldı. Evlere baskın sırasında eşyaları tahrip eden İsrail askerleri, gözaltına aldıkları kişileri belde yakınlarındaki askeri kamplara götürdü.

Yine Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Cebel Ebu Zahir bölgesinde Manar Mismar adlı bir genç kızı ve kent merkezinde Filistinli İbrahim Ebu Şami'yi gözaltına aldı.

AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde, yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin kaldığı Gays Kampı’nın idare binasını hedef aldı.

Hava saldırısı, çadırlarda yangın çıkmasına ve çok sayıda çadırın ağır hasar görmesine yol açtı.

Saldırı İsrail ordusunun binanın boşaltılmasına yönelik tehdidinin ardından gerçekleşti. Daha önce de aynı noktaya İsrail’e ait bir insansız hava aracı tarafından roketli saldırı yapılmıştı.

Han Yunus’taki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, hava saldırısının ardından kamptaki yerinden edilmiş kişilerin çadırlarında çıkan yangının ekipler tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Görgü tanıkları da saldırının yerinden edilmiş sivillerin çadırlarında geniş çaplı hasara yol açtığını ve bazı çadırların kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nin son verilerine göre, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu 1450 ihlal gerçekleştirdi, bu ihlallerde 524 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 1360 kişi yaralandı.

Hamas: İsrail Gazze’de yerinden edilmiş sivillerin çadırlarını vurarak ateşkesi hedef alıyor

Hamas’tan İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Han Yunus’ta yerinden edilmiş bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldığı, saldırıda aynı aileden 7 kişinin şehit olduği, son saatlerde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde şehit olanların sayısının 6’sı çocuk olmak üzere 19’a yükseldiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların “canice bir suç” olduğu vurgulanarak sivillerin ve özellikle çocukların kaldığı çadırlara yönelik bu hedef almaların ateşkes anlaşmasının “yeniden ve açık biçimde ihlali” anlamına geldiği ifade edildi.

İsrail’in, ateşkes anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık 4 ay sonra dahi Gazze’de saldırılarını sürdürmesinin, anlaşmayı kasıtlı biçimde geçersiz kılma çabası olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun İsrail’in ateşkese ve arabulucuların çabalarına yönelik ciddiyetsiz yaklaşımını ortaya koyduğu belirtildi.

Hamas açıklamasında, sivilleri sığındıkları çadır kamplarda da hedef almasının, İsrail yönetiminin Gazze’ye yönelik “toplu yok etme politikasını” sürdürdüğünün göstergesi olduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca, ateşkes anlaşmasının garantörleri olan ülkeler ile ABD yönetimine çağrıda bulunularak, İsrail’in saldırılarının derhal durdurulması ve anlaşma hükümlerinin herhangi bir oyalama ya da kaçınma olmaksızın uygulanmasının sağlanması istendi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 509 kişi öldürüldü, 1405 kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 71 bin 769’a, yaralı sayısı ise 171 bin 480’in üzerine çıktı.

Ateşkes 111 günde 1450 kez ihlal edildi, can kayıpları sürüyor

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in anlaşmayı ağır ve sistematik biçimde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkes süresince yalnızca insani yükümlülükleri ihlal etmekle kalmadığı, saldırılarını da sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 111 gün içinde ateşkesin toplam 1450 kez ihlal edildiğine dikkat çekildi.

İhlallerin büyük bölümünün ateş açma, bombardıman ve doğrudan hedef alma şeklinde gerçekleştiği, askeri araçların yerleşim alanlarına girdiği ve çok sayıda ev ile binanın yıkıldığı aktarıldı.

Ateşkes sürecinde düzenlenen saldırılarda 524 Filistinlinin şehit olduği, 1360 kişinin yaralandığı ve 50 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şehit olanların çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sabahtan bu yana düzenlenen saldırılarda 12 Filistinlinin şehit olduği ifade edildi.

Gazze'deki hükümet, İsrail’in saldırıları ve insani yardımları engellemelerinin krizi daha da ağırlaştırdığını vurgulayarak ateşkese aracılık eden ülkeler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma, İsrail’in ateşkes ve insani protokol kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.