Avrupa Havalimanlarındaki aksaklıkla ilgili açıklama: Fidye yazılımı sebep oldu

Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA), hafta sonu birçok Avrupa havalimanında yaşanan aksaklıkların, üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcısına yönelik fidye yazılımı saldırısından kaynaklandığını açıkladı.

ENISA sözcüsü Laura Heuvinck, hafta sonu yaşanan siber saldırının bir hizmet sağlayıcısı üzerinden gerçekleştiğini ve bu saldırıda fidye yazılımı kullanıldığını belirtti.

Heuvinck, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, şu aşamada kamuoyuyla paylaşılabilecek yeterli detayın henüz bulunmadığını kaydetti.

ENISA olarak durumu yakından takip ettiklerini vurgulayan Heuvinck, Avrupa ülkeleri arasında bilgi paylaşımını koordine ettiklerini söyledi.

Heuvinck, ayrıca yaşanan sorunun ne zaman tamamen giderileceğine dair net bir bilginin olmadığını da sözlerine ekledi.

Brüksel, Berlin ve Londra havalimanları etkilendi

Saldırı, Avrupa genelindeki birçok büyük havalimanında ciddi aksamalara yol açtı. Brüksel, Berlin ve Londra gibi şehirlerde, uçuşlar, check-in ve biniş sistemlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Saldırının etkileri, bugün de devam etti ve operasyonlarda gecikmelere neden oldu.

Saldırganlar henüz tespit edilemedi

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz belirlenemedi. Ancak uzmanlara göre, bu tür siber saldırılarda genellikle fidye yazılımları kullanılıyor. Bu yazılımlar, sistemleri devre dışı bırakıyor ve saldırganlar, sistemleri eski haline getirmek için bitcoin gibi kripto para birimleri üzerinden fidye talep ediyor.