17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen selden etkilenen 17 kişinin, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kara Kuvvetlerine ait 2, Hava Kuvvetlerine ait 1 helikopterin, AFAD Başkanlığının talebi üzerine bölgeye görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, helikopterlerle, selden etkilenen 17 vatandaşın tahliyesinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. AA

