"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

22 Eylül 2025, Pazartesi 12:06
Milli Savunma Bakanlığı, Rize'de meydana gelen selden etkilenen 17 kişinin, Kara ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Rize'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kara Kuvvetlerine ait 2, Hava Kuvvetlerine ait 1 helikopterin, AFAD Başkanlığının talebi üzerine bölgeye görevlendirildiği belirtildi.

 

Açıklamada, helikopterlerle, selden etkilenen 17 vatandaşın tahliyesinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD vize engeli koymuştu - BM'deki Filistin Konferansı'na Filistinliler katılamayacak!

    Vergi yükü dar gelirlinin sırtında

    Emekliler sefaletle baş başa bırakıldı

    Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

    Maduro'nun YouTube hesabı kapatıldı

    17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

    Konya-Kulu'da 4 büyüklüğünde deprem

    Küresel Sumud Filosu'nun üzerinde çok sayıda dron gözüktü

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    Servet dağılımı çok bozuk

    Hakperest ehl-i kitabın ve kâfirlerin ahiretteki durumları (1)

    Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’a…

    'Basın artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacak'

    Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu

    Filistin: Yarın tarihi bir güne tanık olacağız

    Suriye'nin resmi haber ajansı SANA: SDG, Halep'in doğusundaki köylere saldırdı

    Kanada, Avustralya ve İngiltere; 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı

    CHP’den seyircisiz kurultay

    10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tatilde Kur’ân öğrendiler
    Genel

    Konya’da “Filistin Meselesi” tartışılacak - Tarihî, hukukî ve vicdanî yönleriyle ele alınacak
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Küresel Sumud Filosu'nun üzerinde çok sayıda dron gözüktü
    Genel

    ABD vize engeli koymuştu - BM'deki Filistin Konferansı'na Filistinliler katılamayacak!
    Genel

    17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi
    Genel

    Maduro'nun YouTube hesabı kapatıldı
    Genel

    Vergi yükü dar gelirlinin sırtında
    Genel

    Emekliler sefaletle baş başa bırakıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.