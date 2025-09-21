CHP’den seyircisiz kurultay

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fizikî şartları sebebiyle seyirci alınmadı. Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturuldu.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] İsmi ana kurultay davasından çıkabilecek "mutlak butlan" kararı ile birlikte anılan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya katılmadı. CHP İstanbul İl başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin de kurultaya katılmadı. Özgür Özel’in tek aday olduğu kurultayda, Genel Başkan ile 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri seçildi. CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.

Okunma Sayısı: 331

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.