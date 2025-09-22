"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

22 Eylül 2025, Pazartesi 12:19
Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in bu kararını desteklediklerini bildirdi.

Fajon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in bu kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki devletli çözümün konuşulacağı konferansın düzenleneceğini de aktaran Fajon, "Konferansın, Filistin ile İsrail arasında kalıcı barış ve birlikte yaşamın ilk adımı olacak sonuçlar getirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Slovenya, 4 Haziran 2024'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak Filistin'i tanıdıklarını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya, Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İsrail'e karşı AB'yi yaptırım uygulamaya çağırmasıyla dikkati çekiyor.

