Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in bu kararını desteklediklerini bildirdi.

Okunma Sayısı: 273

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.