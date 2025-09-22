Vergi yükü dar gelirlinin sırtında

Türkiye’nin vergi gelirinin yüzde 85'ini dar gelirlilerin ödediği açıklandı. Bu tablo, ülkemizi gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkelerin başında tutuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre bu yıl da ‘çok kazanandan az, az kazanandan çok’ vergi alındı.

Türkiye’nin toplam vergi yükünün yüzde 85’ini dar gelirlilerin ödediği bildirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verilerine göre, holding ve finans kurumları her yüz liralık verginin sadece 15 lirasını ödüyor. Karar’dan Mine Açar’ın haberine göre; dev cirolara sahip holding ve finans kuruluşlarının olduğu 1,2 milyon kurumlar vergisi mükellefinin 7 ayda ödediği vergi miktarı 455 bin lira olarak belirlendi. Hükümet 2023’te 1 trilyon 476 milyar lira, 2024’te ise 2 trilyon 210 milyar lirayı istisna ve muafiyet yoluyla kurumlardan almadı. Bu yıl vazgeçilecek tutar 3 trilyon lira olarak hesaplandı.

Otomobil alan vatandaş ne kadar ödüyor?

Öte yandan standart bir otomobil alan vatandaşın ödeyeceği vergi, benzin ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hariç en az 750 bin lira olarak belirlendi. Devletin ‘istisna ve muafiyet’ gerekçeli sildiği vergi miktarı 2024’te 2 trilyon 210 milyar oldu. GİB verilerine göre bu rakam 2025 için 3 trilyon lira olarak belirlendi. Vergi uzmanları indirim ve muafiyet sebebiyle silinen borçlarla, bütçenin fazla vereceğine dikkat çekti. Geçen yılın ilk 7 ayında 1 milyon 165 bin 695 kurumlar vergisi mükellefinin ödediği toplam vergi 480 milyar 178 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde 1 milyon 210 bin 519 kurumlar vergisi mükellefinin ödenen toplam vergi tutarı da 550 milyar 871 milyon lira oldu. 1,2 milyon kurumlar vergisi mükellefinin ödediği ortalama kurumlar vergisi de 7 aylık 455 bin lira olarak hesaplandı.

Vazgeçilen vergilerin maliyetleri hesaplanmalı

Şirketlerin büyük çoğunluğunun zarar gösterdiğini ya da çok cüz’î tutarda kâr beyan ettiğini belirten uzmanlar, “Vazgeçilen vergilere baktığımızda bunun yüzde 75’inin Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait olduğunu görüyoruz” dedi. Prof Dr. Ahmet Erol, son makalesinde konu ile ilgili, “Devletin tahsil etmekten vazgeçtiği vergilerin ekonomik sonuçlarının hesaplanması gerekir. Etkin kullanılmayan, sosyal ve siyasal amaçları itibarıyla vazgeçilebilir vergi harcamalarından vazgeçilerek bu kaynağın 265,4 milyar dolar dış borç stokunun kapatılmasında kullanılmasının gelecek kuşakların üzerindeki yükü ortadan kaldırmak bakımından daha yararlı olacağını söylemek mümkündür.”

