Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Helâk olduklarında, Allah onlara haksızlık etmiş olmadı, fakat onlar işledikleri günahlarla kendi kendilerine zulmettiler. Nahl Suresi: 33 HADİS: Cehaleti terk eden, malının fazlasını veren ve adaletle iş gören kimseye müjdeler olsun! Camiü’s-Sağir, No: 2591

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.