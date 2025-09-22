Servet dağılımı çok bozuk

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sinop ziyareti kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında ekonomik gelişmeler, iş dünyasının yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Sosyal adaletin tamamen bozulduğu, fırsat eşitliğinin bozulduğu, kolay para kazanma yollarının çoğaldığı, kestirmeden zengin olma yollarının bazı insanlar için açıldığı Türkiye’de maalesef şu anda hem gelir dağılımı hem de servet dağılımı çok çok bozulmuş durumda. TÜİK gelir dağılımını açıklıyor. Ne kadar güvenebiliriz verilere o ayrı bir konu ama gelir dağılımında son 10 yıldır Türkiye’de sürekli bozulma var. Türkiye’deki toplam servetin yüzde 40’ı sadece yüzde 1’lik bir kısmın elinde. Türkiye servet dağılımının en bozuk olduğu ülke. Servet dağılımındaki bozulma da devam ediyor” dedi.

Sinop - Anka