"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Fransa'da 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı

22 Eylül 2025, Pazartesi 17:49
Fransa, Filistin Devleti'ni bugün tanıma hazırlığındayken, İçişleri Bakanlığının uyarısına rağmen ülkede 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa’nın bugün Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta Filistin Devleti’ni tanıma kararını açıklaması beklenirken, hükümetin bu kararını destekleyen belediyelerde Filistin bayrağı göndere çekildi.

Aralarında Nantes, Stains ve Saint-Denis’in olduğu 21 belediye İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen binalarına Filistin bayrağı astı.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıyacağı 22 Eylül'de, "Filistin bayraklarının belediyelerde dalgalandırılması" çağrısı yapmıştı.

Fransa'da düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise böylesi bir hareketin kamu hizmeti veren kurumların uyması gereken "tarafsızlık ilkesine" aykırı olduğunu savunarak, valilere Filistin bayrağı asacak belediyeleri şikayet etmeleri talimatı vermişti.

Eyfel Kulesi'ne Filistin ve İsrail bayraklarının yan yana yansıtılması tepki çekti

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da ABD merkezli Bluesky sosyal medya platformundan Eyfel Kulesi'nin fotoğrafına yer verdiği açıklamasında, "Paris, Filistin Devleti'nin tanınması için Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) tarafından Birleşmiş Milletlere taşınan girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin bayraklarının yansıtıldığı Eyfel Kulesi fotoğrafı ile birlikte Hidalgo, iki devletli çözümden geçen barıştan yana olduklarını vurguladı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı belediyelerin Filistin bayrağını asmasını yasaklarken, Fransa'nın önde gelen turistik sembollerinden Eyfel Kulesi'ne Filistin bayrağının yanında İsrail bayrağının da yansıtılması tepki ile karşılandı.

AA

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

    Avrupa Havalimanlarındaki aksaklıkla ilgili açıklama: Fidye yazılımı sebep oldu

    ABD-California'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı yapıldı

    Gazze’de 680 bin kişinin öldürülmüş olabileceği iddiası dikkate alınmalı!

    BM ilkeleri daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında!

    İtalya'da Gazze için genel grev: "Nehirden denize hür Filistin", "Hepimiz antisiyonistiz", ''Siyonist terörist devlet İsrail"

    Fransa'da 21 belediyede Filistin bayrağı asıldı

    Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

    ABD vize engeli koymuştu - BM'deki Filistin Konferansı'na Filistinliler katılamayacak!

    Vergi yükü dar gelirlinin sırtında

    Emekliler sefaletle baş başa bırakıldı

    Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

    Maduro'nun YouTube hesabı kapatıldı

    17 kişi askeri helikopterlerle tahliye edildi

    Konya-Kulu'da 4 büyüklüğünde deprem

    Küresel Sumud Filosu'nun üzerinde çok sayıda dron gözüktü

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    Servet dağılımı çok bozuk

    Hakperest ehl-i kitabın ve kâfirlerin ahiretteki durumları (1)

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.