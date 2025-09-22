Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı.

Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

Kanada, Avustralya ve İngiltere; 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı

Filistin: Yarın tarihi bir güne tanık olacağız

10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Bu konuda “Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.” diyen Macron, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.

Öte yandan Hamas’ın elindeki esirlerin “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, “Artık hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

“Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum.” ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın “Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği” ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 152’ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin'i tanıyor.

Birçok ülke de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamıştı.

Filistin: Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması tarihi ve cesur bir karar

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmasının ardından bir açıklama yayımladı.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kararlarıyla uyumlu tarihi ve cesur bir karardır. Bu karar, barışın sağlanmasına ve iki devletli çözüm çabalarına da destek sağlayacaktır."

Fransa ve Macron'un sergilediği tutumun takdir edildiği vurgulanırken, bu duruşun dünyadaki diğer bazı ülkeleri de Filistin Devleti'ni tanımaya teşvik ettiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler için devlet kurmanın bir ödül değil, bir hak olduğunu belirterek, “Devlet kurmayı reddetmek, dünyanın dört bir yanındaki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır.” dedi.

​​​​​​​Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesine duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Guterres, “Hayallere kapılmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı. Diyalog sekteye uğradı. Kararlar hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk ihlal edildi." dedi.

Guterres, Filistin’de durumun katlanılmaz olduğunu ve her geçen saat daha da kötüleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Bugün, bu kabustan kurtulmanın tek yolunu bulmak için buradayız: İsrail ve Filistin’in iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış ve güvenlikle birlikte yan yana yaşadığı, uluslararası hukuka, BM kararlarına ve diğer ilgili anlaşmalara uygun olarak her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu iki devletli bir çözüm için."

BM’ye üye devletlerin, bu kapsamda Filistin Devleti'ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, iki devletli çözüme desteği artırmak gerektiğini kaydetti.

“Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil”

Guterres, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, "Hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını veya herhangi bir etnik temizliği, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesini, nüfusun aç bırakılmasını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ve yüzlerce insani yardım çalışanımızın öldürülmesini haklı çıkaramaz." diye konuştu.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria’da yeni yasadışı yerleşim yerlerine onay verildiğini aktaran Guterres, “Batı Şeria'da iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturan gelişmeleri hiçbir şey mazur gösteremez. Yerleşimlerin durmaksızın genişlemesi, görünmez bir şekilde artan ilhak tehdidi ve yerleşimci şiddetinin yoğunlaşması tüm bunlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Guterres, Filistin'deki durumun “ahlaki, hukuki ve siyasi açıdan tahammül edilemez” olduğunu belirterek, çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Filistin’de iki devletli çözüme alternatif olmadığının altını çizen Guterres, "Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. Ve devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır." dedi.