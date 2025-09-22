Emekliler sefaletle baş başa bırakıldı

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler Kartal Sahil Meydanı’nda bir açıklama yaptı.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğinin, ülke doğasının yabancı maden şirketlerine peşkeş çekildiğinin, siyasallaştırılan yargı eliyle başta muhalefet ve toplumun susturulmaya, sindirilmeye çalışıldığının belirtildiği açıklamada şu görüşler yer aldı: “Demokrasi ve adalet bizler için ekmek ve su neyi ifade ediyorsa aynı eşdeğerdedir. Bugün ülkede yargı halkın değil seçkinlerin ve güçlülerin aparatı haline getirildi. Maalesef elimizi nereye atsak elimizde kalıyor. Emekliler tamamen yoksulluk ve sefaletle başbaşa bırakıldı, bizler sefalate teslim olmak istemiyoruz. Ülkede çürüme, adaletsizlik, rant çeteleri, sağlık skandalları almış başını gidiyor. Emekliler ve çalışanlar üzerinde ağır vergi yükleri ile yaşamları çekilmez hale getirildi.” İstanbul - Anka

