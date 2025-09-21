Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum?

Muğla ve Antalya'daki ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde sürüyor.

Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerince devam eden söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla havadan uçak ve helikopterler de destek vermeye başladı.

Yangına 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerinde tedbir amaçlı 230 ev boşaltıldı, 612 mahalle sakini de güvenli bölgeye tahliye edildi. Yine aynı bölgeden 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, alevlere müdahale sırasında 20 kişinin yangından etkilendiği, 19'unun tedavisinin ayakta yapıldığı, 1 kişinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde yanan alanlar Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi. Kayıtlarda, yangından zarar gören ormanlık alanların yeşilden siyaha döndüğü görülüyor.

Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına gece boyu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplere bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi. Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Öte yandan yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olduğu ancak bazı alanların ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldığı görülüyor.

İki gün süren çalışmanın ardından havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına AFAD ve İHH ekipleri de destek verdi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.

Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale devam ediyor

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.

Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı çıkan, sonrasında İspatlı Mahallesi'ni de etkileyen orman yangını ise kontrol altına alındı. Alevlerin etkilediği Kargıcak Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, gazetecilere, Aliefendi Mahallesi'nde çıkan, sonrasında İspatlı Mahallesi'ni etkileyen yangının tamamen, Kargıcak Mahallesi'ndeki yangının da kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Bu bölgelerde soğutma çalışmalarının başladığını bildiren Öztürk, "Yarın da hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Öztürk, Yaylakonak Mahallesi'nde dün akşam başlayan, ardından Şıhlar ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçrayan yangınla mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirterek, Şıhlar'da 30'a yakın evin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise Alanya'da 18 Eylül saat 23.00 sıralarında Aliefendi, Kargıcak ve İspatlı mahallelerinde başlayan yangınların 16.30 itibarıyla kontrol altına alındığı bildirildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 400 hektar zirai ve ormanlık alan ile inşaat halinde iki villa ve bir bahçeli evin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, yangında tahliye edilen vatandaşların evlerine döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Alanya Kaymakamı Öztürk: "Yangınlara 4 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 800 personel ve 200'ün üzerinde kara aracı ile müdahale ettik"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Şıhlar Mahallesi'nde kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 18 Eylül'de başlayan ve rüzgarın etkisiyle İspatlı ve Kargıcak mahallelerinde etkili olan yangının kontrol altına alındığını hatırlatan Öztürk, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Öztürk, Aliefendi'de başlayıp İspatlı ve Kargıcak mahallelerini de etkileyen yangının yayılmasındaki en önemli sebebin rüzgarın hızı olduğunu belirterek, "Orman Genel Müdürlüğümüz, itfaiyemiz, jandarma ve polise ait TOMA'larımızın yaptığı çalışmalarla bu yangınlar şu anda söndürülmüş durumda. Hem İspatlı hem Aliefendi mahallemizde yangınlar tamamen söndürüldü. Kargıcak mahallemizde de soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Antalya Defterdarlığı ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 3 mahallede zarar tespit çalışmalarına bugün başladıklarını belirten Öztürk, ilk tespitlerde yangınlarda 2'si yapımı devam eden toplamda 3 ev ve bir aracın hasar gördüğünü ifade etti.

Öztürk, dün akşam Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde çıkan yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Çalışmalara kurum, kuruluş ve özel sektörlerden çok hızlı destek geldiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Yangınlara 4 uçak, 13 helikopter, yaklaşık 800 personel ve 200'ün üzerinde kara aracı ile müdahale ettik. Devletimizin imkanı çok büyük. Bugün aynı anda havada 6 hava aracının yangına müdahale ettiğini gördük. Bu devletimizin gücünü resmen ortaya koyan bir durumdur. Yine milletimizin gücünü de kadirşinaslığını, birliğini, beraberliğini de bugün birçok sahnede sizlerle beraber yaşadık. Halkımızın, vatandaşımızın, Alanya'nın insanının ne kadar birlik, beraberlik içerisinde olduğunu sizlerle beraber bu yangında da görmüş olduk."

"Can kaybı yaşanmadı"

Kaymakam Öztürk, yangınla mücadelenin en kısa süre içinde sonuçlanacağını ümit ettiğini belirterek, yangında büyük mücadele ortaya koyan, orman, itfaiye, emniyet, jandarma, il ve ilçe belediyelerine teşekkür etti.

Yangınlarda can kaybı olmamasının en büyük teselli kaynağı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bir tane can kaybı yaşanmadı. Yangınlarda çok az sayıda evimiz etkilendi. Bunlar da bizim tesellimiz oldu." diye konuştu.

Öztürk, savcılık incelemesinin ardından yangının nedenlerinin ortaya çıkacağını kaydetti.

Öte yandan Şıhlar Mahallesi'ndeki yangınlara müdahale sırasında itfaiye ekipleri koordinesinde yaşlı bir vatandaşın motosikletle yangın bölgesinden kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Binmurt mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağ evlerine yakın bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bakan Yumaklı'dan, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

Türk Kızılaydan orman yangınlarının devam ettiği illere destek

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesiyle Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor. Yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdüren Kızılay, yangınlara müdahale eden ekiplerle yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağlıyor." ​​​​​​​