ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

ABD vize engeli koymuştu - BM'deki Filistin Konferansı'na Filistinliler katılamayacak!

22 Eylül 2025, Pazartesi 12:32
Bu yıl 80. BM Genel Kurulu haftasında Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, Trump yönetiminin vize engeli nedeniyle ABD'de Filistinli heyet olmadan toplanacak.

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğündeki yüksek düzeyli uluslararası konferans, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

ABD, hem pazartesi günü düzenlenecek iki devletli çözüm konulu bir günlük konferansa hem de salı günü başlayacak BM Genel Kurulu üst düzey haftasına iştirak etmeyi planlayan yaklaşık 90 kişilik heyetine vize vermeyi reddettiği için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, toplantılara video konferansla katılabilecek.

İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler, konferans öncesi Filistin Devletini tanıdıklarını duyururken Fransa'nın da konferans sırasında bu yöndeki kararını açıklaması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ikinci yılını doldururken Batı'da Filistin'e destek artıyor

Bu yıl düzenlenen 80.⁠ ⁠BM Genel Kurulunun en önemli konusu Filistin meselesi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar ikinci yılını doldururken İsrail ablukası altındaki bölgede yaşamını yitiren sivillerin sayısı 65 bini aşmış durumda. Giderek artan sayıda ülke, İsrail'in bölgedeki eylemlerini kınıyor.

İsrail'in sivillere gıda ve ilaç yardımının ulaşmasına dahi izin vermediği bu iki yıllık süreç, tüm dünya kamuoyu gibi başlıca Batılı ülke liderlerinin de tepkisine yol açtı.

BM'nin bu yılki genel kurulu öncesi başta İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin Devletini tanıdıklarını açıklamaları, ABD yönetimini İsrail'e verdiği koşulsuz destek konusunda siyasi olarak her geçen gün daha da yalnızlaştırıyor.

Böyle bir ortamda Fransa ve Suudi Arabistan'ın teklifiyle yüksek düzeyli uluslararası Filistin Konferansı düzenlenmesi, bunun en önemli işaretlerinden biri haline geldi.

Dünya liderleri, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda ısrarlı.

ABD yönetimi, konferansı, "Hamas'ı daha da cesaretlendiren" bir adım olarak tanımlarken bunun, diplomatik çabaları baltalayarak savaşı uzattığını iddia ediyor.

ABD, yalnızca Tel Aviv yönetiminin yanında durmakla kalmayıp aynı zamanda ona sürekli siyasi koruma ve askeri destek de sağlıyor.

Donald Trump yönetiminin, son olarak İsrail ordusuna 6 milyar doları aşkın tutarda yeni silah ve askeri teçhizat satışı yapmayı planladığı ifade edilmişti.

