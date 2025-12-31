"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'Avrupa, Kiev’i Rusya’ya karşı yeni saldırı planı için destekliyor'

31 Aralık 2025, Çarşamba 04:10
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın esas amacının, Rusya’ya karşı yeni saldırı planını hayata geçirmek için Kiev yönetimini ayakta tutmak olduğunu belirtti.

Putin: Zaporijya’nın tamamen özgürleştirilmesi saldırıya devam etmek gerekiyor
Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Saldırmadık
'Barış planının yüzde 90'ında mutabakata varıldı'

 

 

Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, 28-29 Aralık gecesi Novgorod bölgesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi konutuna Kiev tarafından düzenlenen “terör saldırısını” kınayan, Rusya’ya yönelik destek ve dayanışma gösteren yabancı dostlarına ve ortaklarına teşekkür ettiklerini ifade etti.

 

Bakan Lavrov, “Bu olay, Kiev'de yasa dışı olarak iktidarı elinde tutan bir grup bireyin terörist niteliğini bir kez daha teyit etmiştir. Onların doğrudan emirleri altında, daha önce Rusya'da yolcu treni bombalamaları, tamamen sivil hedeflere yönelik çok sayıda saldırı ve gazetecilerin, politikacıların ve kamu figürlerinin öldürülmesi gerçekleştirilmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda Rusya-ABD öncülüğündeki çözüm sürecinin bir parçası olarak Ukrayna için "kesin" güvenlik garantileri talep eden Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dakilerin kimi koruduğunu soran Lavrov, Brüksel, Berlin, Paris ve Londra’nın "uluslararası hukukun tüm normlarına aykırı uygulamalarla hayatta kalmaya çalışan" Kiev yönetimini korumak olduğunu vurguladı.

Lavrov, Avrupa’nın Rusya’ya karşı ilan ettiği yeni saldırı planını uygulamaya koymak için Rusya'nın yanında bu tür bir oluşuma ihtiyaç duyduğu değerlendirmesinde bulunarak, Kiev yönetimi ve dış destekçilerinin bu politikasını sona erdirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu politikaların devam etmesi halinde Ukrayna krizinin güvenilir ve uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmasına yönelik müzakerelerin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığına işaret eden ​​​​​​​Lavrov, bunun uluslararası toplumun dürüst üyeleri tarafından açıkça görüldüğünü belirtti.

Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla saldırı girişimi

Dün, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, konunun gündeme geldiğini aktararak, “Trump, bu gelişme nedeniyle şok oldu, kelimenin tam anlamıyla öfkelendi, böyle çılgın eylemlerin olabileceğini hayal bile edemediğini söyledi.” ifadelerini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da gösteriler sürüyor - Muhacerani: Protestoları, krizleri ve zorlukları resmi olarak tanıyoruz

    'Avrupa, Kiev’i Rusya’ya karşı yeni saldırı planı için destekliyor'

    Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi

    Tayland, Kamboçya sınırına duvar inşa edecek

    Suudi Arabistan uyardı, BAE, Yemen’deki "terörle mücadele ekiplerini" feshetti

    THY, 61 seferini iptal etti

    Barcelona taraftar grupları: İsrail'i temsil eden takımlar Avrupa Ligi'nden men edilmelidir

    Dünya Kiliseler Birliğinden AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygula!

    Yurt geneline kar yağışı uyarısı

    2025, en fazla depremin kaydedildiği 2. yıl oldu

    Suudi Arabistan, İsrail’in Somaliland bildirisini reddeddiğini açıkladı

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

    Hatay'da yıldırım düştü: Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

    Yunan Bakan: İsrail’le dost ve müttefikiz

    Gazze için söz değil, eylem zamanı

    Kiralık araçlara milyonlar aktı

    21 şehirde eş zamanlı DEAŞ operasyonları: 357 şüpheli gözaltına alındı

    Arap Koalisyonu'ndan Mukalla Limanı'na operasyon - BAE'ye 24 saat içinde Yemen'deki askerlerini çekme çağrısı

    İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 110 zanlı gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Avrupa, Kiev’i Rusya’ya karşı yeni saldırı planı için destekliyor'
    Genel

    İran'da gösteriler sürüyor - Muhacerani: Protestoları, krizleri ve zorlukları resmi olarak tanıyoruz
    Genel

    Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suudi Arabistan uyardı, BAE, Yemen’deki "terörle mücadele ekiplerini" feshetti
    Genel

    THY, 61 seferini iptal etti
    Genel

    Tayland, Kamboçya sınırına duvar inşa edecek
    Genel

    'Sonu böyle olsun istemezdim"
    Genel

    İlâhiyatçı Dr. Osman Tekin: İstibdat çürütür, şûrâ yaşatır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.