ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Avustralya Başbakanı'nı "İsrail'e ihanetle" suçladı

19 Ağustos 2025, Salı 22:38
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i İsrail'e "ihanet etmekle” suçladı.

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya'nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle giderek artan uluslararası baskılarla yüzleşen Başbakanı Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında “Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı.” ifadelerini kullandı.

Anamuhalefet lideri Lapid: Netanyahu, “siyasi açıdan zehirli bir lider”

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Albanese'e sert ifadelerle yüklenen Netanyahu’yu "siyasi açıdan zehirli" bir lider olarak tanımladı.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir." ifadelerini kullandı.

Avustralya ve İsrail arasında karşılıklı vize iptalleri

Avustralya, dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin açıklamasında, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

