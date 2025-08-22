Büyük işgale adım adım

İSRAİL, FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK “E1 PROJESİ’NE” NİHAÎ ONAYI VERDİ.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin gündemiyle olağanüstü toplanıyor

Gazze'nin daha kısa sürede işgal edilmesi talimatı verdi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria’nın kuzeyini güneyinden ayıracak “E1 Projesi’ne” nihaî onayı verdi. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in “Filistin devleti fikrini ortadan kaldıracak” ifadeleriyle duyurduğu projenin ilerletilmesini onayladı. İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimi Ma’ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek.

Uluslararası toplum harekete geçmeli

İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim yetkilisi Aviv Tatarsky, “Bugün çıkan onay kararı, İsrail yönetiminin, Bakan Smotrich’in Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırmayı ve Batı Şeria’yı fiilen ilhak etmeyi amaçlayan ‘stratejik planını’ ne kadar kararlı bir şekilde sürdürdüğünü gösteriyor. Bu, apartheid rejiminin kasıtlı bir seçimidir” dedi. Tatarsky, “Uluslararası toplum, barış ve Filistin devleti konusunda ciddiyse, E1 bölgesinde Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Batı Şeria’nın kalbinde yeni bir yerleşim yerinin kurulmasını önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçmelidir” çağrısında bulundu. Kudüs - aa

BM, kararı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararını, uluslararası hukuka ve BM kararlarına aykırı olduğunu belirterek kınadı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Filistinlilerden gasbedilen topraklardaki yerleşim yerleri hakkındaki duruşunun değişmediğini belirterek bu kararların, “Filistin’de iki devletli çözüm planının sonunu getireceğini” vurguladı. Dujarric, “İsrail hükümetini, tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya çağırıyoruz” dedi. Birleşmiş Milletler - aa

***

Tanınacak Filistin kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Batılı ülkelerin eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladıklarını ancak tanıyacak bir Filistin devletinin kalmayabileceğini belirtti.

Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna gibi Filistin konusunda da diplomatik çaba göstermediğini vurgulayarak, “Filistin devletini birkaç ay içinde tanıyacaklarına dair tüm bu güzel açıklamaların, tanıyacak bir Filistin’in kalmayacağına dair diplomatik umuda dayanarak yapıldığına dair şüphelerim var” diye konuştu. Moskova - aa

***

ABD’li Demokratlar: Filistin, devlet olarak tanınsın

Reuters/Ipsos’un yeni araştırmasına göre, ABD’de yaşayan yetişkinlerin yüzde 58’i, Filistin’in BM’deki tüm ülkeler tarafından devlet olarak kabul edilmesi görüşünü savunuyor. 13-18 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde 4 bin 446 kişiyle yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 33’ü bu görüşün aksini savunuyor. Araştırmadaki sorulara verilen cevaplarda özellikle Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında belirgin bir farklılık göze çarpıyor. Örneğin Demokratların yüzde 78’i Filistinlilerin devlet olarak tanınmasını savunurken Cumhuriyetçilerin yüzde 53’ü bu görüşün aksini savunuyor. Haber Merkezi

***

Almanya yine ateşkes istedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul,Orta Doğu’da barış için iki devletli çözüme vurgu yaparak, Gazze’de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Bakan Wadephul, “Hepimizin hedefi belli, müzakere edilmesi gereken iki devletli çözüm” dedi. “İsrail’in dostu ve ortağı” olarak Almanya’nın da sorumluluğu olduğunu dile getiren Wadephul, gelecekte bu konuda tartışmalar yapacaklarına inandığını söyledi. Wadephul, Gazze’de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Öte yandan Almanya, İsrail hükümetinin, Gazze şehrini işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararını da reddetti. Cakarta - aa

***

Yardım değil, istihbarat tuzağı

Gazze İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, “ölüm tuzakları” olarak bilinen İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsanî Yardım Kurumunun, Filistinlilerden şahsî bilgilerini ve fotoğrafları toplayan yeni bir sistem başlattığını duyurarak, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

İsrail’in bu yöntemle “bir istihbarat güvenlik sistemi kurmayı” hedeflediğini belirten bakanlık, Gazze’deki Filistinlilere, “işgalci İsrail’in gözetiminde çalışan ve açlıktan kıvranan halka yardım bahanesiyle kişisel bilgiler ve fotoğraflar talep eden Gazze İnsanî Yardım Kurumu’na herhangi bir veri sunmamaları” çağrısında bulundu. Gazze - aa