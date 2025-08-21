"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin acilen toplatılmasına karar verdi

21 Ağustos 2025, Perşembe 15:45
İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala, bazı bölgelerde sürüler halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin, vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplatılmasına karar verdi.

Valiliğin kararında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 30 Temmuz 2024'te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin ise 13 Aralık 2024'te Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verildiği vurgulanan kararda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesindeki "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü aktarıldı.

Kararda, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığıyla yer alan 7. maddenin (a) bendinde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların 5199 sayılı kanun gereğince toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmelerinden yerel yönetimlerin görevi olduğu kaydedildi.

Mevzuatların yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşturulan komisyonun ilk toplantısını 10 Mart 2025'te yaptığı, düzenlenen ilk raporun ise bakanlığa sunulduğu belirtilen kararda, şöyle devam edildi:

"Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır. Ancak, valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediye başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara gönderildi.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Filistin'i tanımamaları için Avrupa'ya baskı yapmış!

    İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin acilen toplatılmasına karar verdi

    Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü: Vatandaşlar uyarı yapıldı

    Sıcaklıklar bu hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde olacak

    Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Şehit sayısı sayısı 30'a yükseldi

    Gazze'nin daha kısa sürede işgal edilmesi talimatı verdi

    "Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi"

    Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da orman yangını

    UCM, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi

    İsrailliler, Suriye’de “Büyük İsrail” tabelası astı

    Gizli gizli ağlayan emekliler var

    Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda

    Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz

    TÜİK: Tarımda maliyetler 33,88 arttı

    ‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’

    İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

    Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere kaldı

    Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz
    Genel

    Gizli gizli ağlayan emekliler var
    Genel

    Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda
    Genel

    İsrailliler, Suriye’de “Büyük İsrail” tabelası astı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    UCM, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi
    Genel

    Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Şehit sayısı sayısı 30'a yükseldi
    Genel

    ‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’
    Genel

    İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.