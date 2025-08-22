Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Şüphesiz ben Allah’ın azâbından apaçık sakındırıcıyım” de.

Hicr Suresi: 89 HADİS: Sadaka yetmiş çeşit kötülüğü önler. Camiü’s-Sağir, No: 2524

Okunma Sayısı: 217

