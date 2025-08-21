Memur, hakem heyetine güvenmiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mutabakatsızlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci sonrası açıklamalarda bulundu.

Yalçın, yaptığı açıklamada “Önümüzde hakem süreci var. Hakeme ne bizim ne de kamu görevlilerinin zerre miktar güveni, inancı yoktur. Geçmişte hakemlik edenlerin hakkaniyetten uzak tutumları, adil olmayan kararları, olmayan iradeleri, hakemi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olmaktan çıkarıp, Kamu İşveren Hakemi haline getirmiştir. Bizim için atılacak yeni bir adım kalmadı, 7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir. Hala 3 gün var. Memurun beklentileri karşılansın, umutsuzluk umuda dönüşsün. Ortaya çıkan duruma ne rızamız ne de tahammülümüz var. Mücadelemiz de itirazımız da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara