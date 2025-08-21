Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Şehit sayısı sayısı 30'a yükseldi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda şehit olanların sayısı 30'a yükseldi.

Katsina eyaletine bağlı Malumfashi Bölge Milletvekili Aminu İbrahim, yaptığı açıklamada, dün silahlı çete üyelerinin eyaletin Mantau bölgesindeki camiye düzenlediği saldırıda şehit olanların sayısının 30'a çıktığını belirtti. Camiye düzenlenen saldırıdan önce eyaletin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlendiğini belirten İbrahim, "Durum dayanılmaz bir hal aldı. Halk, bu amansız saldırılar yüzünden artık köylerinde yaşayamıyor." ifadesini kullandı. İbrahim, meclis ve eyalet hükümetini, güvenlik personeli görevlendirerek bölgede kalıcı üsler kurmaya ve halkı korumaya çağırdı. Silahlı çete üyeleri, dün eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere yönelik silahlı saldırı düzenlemişti. Nijerya, ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor. AA

