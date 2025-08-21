Gizli gizli ağlayan emekliler var

Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, “Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayan emekliler var. Emeklilerimizin durumları dikkate alınmalı” dedi.

Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin zor durumda olduğunu söyledi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yardımların sadaka gibi olduğunu ifade eden Kayabaş, emeklilerin taleplerine ilişkin olarak şunları söyledi: “Emeklilerin maaşlarının asgarî ücretle eşitlenmesini istiyoruz. İkincisi, vefat eden memur emeklilerinin eşlerine cenaze yardımı bir maaş tutarında veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir sadaka şeklinde yardım veriliyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Emeklilerin tamamen sağlık giderlerinden muaf tutulmasını istiyoruz.’’

Seyyanen zam şart

Emeklilerin de seyyanen fark alması gerektiğini belirten Kayabaş, şunları söyledi: “İntibak yasasının mutlaka çıkarılmasını istiyoruz. Bunun yanında çalışan memurlara verilen 8 bin lira seyyanen zam 2,5 yıldan önceki verilen zam, bugün o para 22-23 bin lira oldu. SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 5 bin lira verilmiş olsaydı bugün 12-13 bin lira olması gerekirdi. Maaşının haricinde memur emeklisi 22-23 bin lira para alırken, memur çalışanı, neden emekliler seyyanen fark almasın?” Kayabaş, “Şu anda bir ev kirası emeklinin maaşına hemen hemen eşit durumda. Bu adam maaşıyla ev kirası mı verecek, çocuğunu mu okutacak, ailesini mi geçindirecek? Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayanlar var. Ben hükümetimizden özellikle rica ediyorum. Emeklilerimizin durumlarını dikkate almalarını, emeklilerimizin maaşlarını en kötü asgarî ücrete eşitlemelerini ve çalışana verilen seyyanen farkların en azından yarısını vermelerini istiyoruz’’ dedi.

Elazığ - Anka