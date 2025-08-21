"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

"Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi"

21 Ağustos 2025, Perşembe 11:39
Ukrayna ordusu, Rusya'nın dün gece "bu yılın en büyük hava saldırılarından birini" gerçekleştirdiğini bildirerek, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın bu yıl Ukrayna'ya en büyük hava saldırılarından birini düzenlediği, çoğunlukla ülkenin batı bölgelerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze kullanıldığı vurgulandı.

Saldırılarda en az bir kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı aktarılarak, hava savunma unsurlarının 546 İHA ve 31 füze düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın son saldırısında Ukrayna'nın batısında "büyük bir Amerikan elektronik üreticisini" vurduğunu kaydetti.

"Rusya barışla ilgilenmiyor" mesajı

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya barışla ilgilenmediğini göstermeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinin "barışa doğru çalışmaya hazır" olduğunu yineleyen Sviridenko, "Ancak barış, baskı gerektirir. Avrupa ve Amerika'daki müttefiklerden sağlam güvenlik garantileri gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin başlatılması çabalarının sürdüğü dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Zelenskiy: Rusya, Amerikan sermayeli sivil işletmeyi seyir füzeleriyle vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletmeyi seyir füzeleriyle hedef aldığını açıkladı.

Zelenskiy, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelinde sivil altyapı tesislerini, konutları ve halkı hedef aldığını belirtti.

Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 574 insansız hava aracı (İHA) ve 40 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini savunan Zelenskiy, "Zakarpatya bölgesinde Amerikan sermayeli sivil bir işletme seyir füzeleriyle hedef alındı. Kahve makinesi gibi günlük ihtiyaç malzemeleri üreten sıradan bir sivil işletmeydi. Ancak Rusların hedefi oldu. Bu çok şey anlatıyor." ifadesini kullandı.

Yaptırıma ihtiyaç var

Zelenskiy, küresel barış girişimlerine rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Moskova'dan bu savaşı bitirmek için ciddi müzakerelere hazır olduklarına dair herhangi bir işaret gelmiyor. Başka şeylere, güçlü yaptırım ve tarifelere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Ölü sayısı 30'a çıktı

    Orduya Gazze kentinin işgalini daha kısa sürede tamamlaması talimatı verdi

    "Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi"

    Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da orman yangını

    UCM, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi

    İsrailliler, Suriye’de “Büyük İsrail” tabelası astı

    Gizli gizli ağlayan emekliler var

    Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda

    Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz

    TÜİK: Tarımda maliyetler 33,88 arttı

    ‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’

    İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

    Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere kaldı

    Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı

    Mücahit Birinci için soruşturma izni

    Hac kayıt yenileme için son gün 5 Eylül

    Sındırgı'da 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

    İsrailli yerleşimciler Suriye'de yeni bir yerleşim birimi oluşturma girişiminde bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz
    Genel

    Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda
    Genel

    Gizli gizli ağlayan emekliler var
    Genel

    İsrailliler, Suriye’de “Büyük İsrail” tabelası astı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    UCM, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi
    Genel

    ‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’
    Genel

    İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı
    Genel

    TÜİK: Tarımda maliyetler 33,88 arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.