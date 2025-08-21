"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

'Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağına inanıyorum'

21 Ağustos 2025, Perşembe 22:37
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılacağına inandığını belirterek, bu yönde doğrudan müzakereler yürüttüklerini söyledi.

Paşinyan, başkent Erivan'da basına yaptığı açıklamada Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye ile doğrudan müzakereler yürüttüklerini bildiren Paşinyan, "Ermenistan sınırları yalnızca Türkiye üzerinden değil, farklı yönlerden de açılabilir. Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınır kapıları da dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında her türlü sadeleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Ermenistan, savunma harcamalarını artırmayacak

Ermenistan hükümetinin 2026 devlet bütçesinde savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlamadığını söyleyen Paşinyan, ekibinin kararını mantıklı bulduğunu, süreci analiz etmeyi sürdüreceklerini ve kararlarının kısa, orta ve uzun vadeli gelişmelere göre şekilleneceğini kaydetti.

