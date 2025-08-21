"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü: Vatandaşlar uyarı yapıldı

21 Ağustos 2025, Perşembe 15:41
Edirne'nin Keşan ilçesindeki Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin yüzde 1'in altına düşmesi nedeniyle vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajın doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklığa bağlı buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere geriledi.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su ve Kanalizasyon Müdürü Bedri Kara, bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını belirtti.

Suya erişimin en zor olduğu dönemlerden geçildiğini vurgulayan Kara, "Keşan'a hayat veren Kadıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 1'in altına düştü. Toplam 56 milyon metreküp kapasiteli barajda yalnızca 2 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın 1,6 milyon metreküpü 'ölü hacim', yani kullanılamaz durumda. Kullanılabilir su sadece 400 bin metreküp." ifadelerini kullandı.

Kara, ilçedeki içme suyu kaynaklarının bitme noktasına geldiğine dikkati çekti.

Her damla suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Barajımızdaki su seviyesi daha önce hiç bu kadar azalmamıştı. İlçeye günlük 10-12 bin metreküp su verildiğini düşünürsek 1 ay içinde barajdaki suyu bitirebiliriz. İlk defa dip savaklarımız görünüyor, suyumuz bitmek üzere. Her zamankinden daha fazla dikkatli olmalıyız. Tasarruflu olmalıyız. Aksi halde büyükşehirlerdeki gibi 3-5 saatlik su kesintilerinin başlama zamanı gelir. Bu kesintileri yapmamak için Kumdere mevkisindeki 15 kuyuya ilave kuyular açmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç. Su kesintisi yaşamamak için tasarruflu olmalıyız."

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, Filistin'i tanımamaları için Avrupa'ya baskı yapmış!

    İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin acilen toplatılmasına karar verdi

    Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1'in altına düştü: Vatandaşlar uyarı yapıldı

    Sıcaklıklar bu hafta sonu da mevsim normallerinin üzerinde olacak

    Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Şehit sayısı sayısı 30'a yükseldi

    Gazze'nin daha kısa sürede işgal edilmesi talimatı verdi

    "Rusya bu yılın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi"

    Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da orman yangını

    UCM, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi

    İsrailliler, Suriye’de “Büyük İsrail” tabelası astı

    Gizli gizli ağlayan emekliler var

    Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda

    Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz

    TÜİK: Tarımda maliyetler 33,88 arttı

    ‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’

    İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

    Fenerbahçe, Benfica ile 0-0 berabere kaldı

    Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Boru hattındaki gelirin akıbeti belirsiz
    Genel

    Gizli gizli ağlayan emekliler var
    Genel

    Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda
    Genel

    İsrailliler, Suriye’de “Büyük İsrail” tabelası astı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    UCM, yargıç ve savcılarına yönelik ABD yaptırımlarına sert tepki gösterdi
    Genel

    Nijerya'da camiye silahlı saldırı: Şehit sayısı sayısı 30'a yükseldi
    Genel

    ‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’
    Genel

    İstanbul’un barajları kuruyor - Bursa’nın 35 günlük suyu kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.