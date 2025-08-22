Millet fakirleşiyor, güç odakları zenginleşiyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Ekonomiden tarıma, sanayiden işsizliğe, toplumsal olaylardan dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Akın, “Türkiye’de 23 yıldır kabineler, bakanlar, hatta sistemler değişmesine rağmen milletimiz yoksullaşıyorsa, sadece belli çıkar grupları, holdingler, güç odakları zenginleşiyorsa ve belli mihrakların hedefleri gerçekleşiyorsa, kimse bu olanların tesadüf olduğunu iddia edemez” dedi. Akın, vatandaşın en büyük sorununun ekonomi ve adalet olduğunu belirterek, hükümetin ise toplumun gündeminde dahi olmayan konuları tartışmaya açarak, “suni gündem” oluşturduğuna dikkati çekti. Akın, vatandaşın en büyük sorununun ekonomi ve adalet olduğunu belirterek, hükümetin ise toplumun gündeminde dahi olmayan konuları tartışmaya açarak, “suni gündem” oluşturduğuna dikkati çekti. Hükümetin halkı ağır reçetelerle ezerek oyalamayı tercih ettiğini belirten Akın, “Şu çok açık bir gerçek ki, kendi milletinden ekonomik sıkıntıyı kaldıramayan bir hükümet, hiçbir toplumsal kutuplaşmayı çözemez” diye konuştu.

