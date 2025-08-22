"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Asılsız iddialar gerçeği gölgeleyemez - Risale-i Nur umumun malıdır

22 Ağustos 2025, Cuma 01:00
KARANLIK ÇEVRELERİN ASILSIZ İDDİALARI BOŞA ÇIKTI; RİSALE-İ NUR’UN UMUMUN MALI OLDUĞU, CAMİLERDE OKUNMASINA VERİLEN İZİNLE BİR KEZ DAHA ORTAYA KONULDU.

***

“KARANLIK” ÇEVRELER RAHATSIZ OLDU - RİSALE-İ NUR'UN İNKİŞAFI ENGELLENEMEZ

"Hutbe-i Şamiye'yi okuma zamanı" başlığıyla manşetten duyurduğumuz Suriye'deki camilerde Risale-i Nur okunmasına ilişkin haberimiz bazı "karanlık" çevreleri rahatsız etti. Şapla şekerin bilinçli bir şekilde karıştırıldığı haberde asılsız iddialar ortaya atıldı.

Asılsız iddialara rağmen, Suriye’de Risale-i Nur’un camilerde okunmasına verilen resmî izin, bu hizmetin inkişafına engel olunamayacağını ortaya koydu.

Müsbet gelişmenin önü kapanmasın

Bir gazetenin Risale-i Nur hizmetini karalamaya yönelik olarak gündeme taşıdığı iddiaların gerçeği yansıtmadığı açığa çıktı. Söz konusu iddialar ile, Risale-i Nur’un Suriye’de camilerde okunmasına izin verilmesi gibi müsbet bir gelişme gölgelenmek isteniyor. Oysa Suriye Vakıflar Bakanlığı tarafından gönderilen resmî yazıda, Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden istifade edilmesini kolaylaştıracak idarî düzenlemelerin yapılması talimatı verildi. Böylece Şam’daki camilerde Risale-i Nur ders halkalarının önünün açılması resmiyet kazandı. 

İslâmiyet güneş gibidir, söndürülemez

Risale-i Nur’un camilerde okunmasına izin verilmesi, İslâm dünyasında manevî birliğin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Nur camiasında sevinçle karşılanan bu gelişme, Risale-i Nur’un cihanşümul hakikatlerini bir kez daha ortaya koydu. Risale-i Nur, iman hakikatlerini çağımız insanına ulaştıran bir Külliyat olarak yüz binlerce gönüle rehberlik ediyor.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ifadesiyle, “İslâmiyet güneş gibidir; üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan ise yalnız kendine gece yapar.” Bu hakikati ders veren Risale-i Nur’un neşrine ve inkişafına kimsenin engel olamayacağı belirtiliyor.

Bu eserler dünyanın dört bir yanında okunuyor

Risale-i Nur'un yalnızca bir zümrenin değil, umumun malı olduğu vurgulanırken, bugün 50’den fazla dile çevrildiğinin, dünyanın dört bir yanında okutulduğunun altı çiziliyor. Risale-i Nur Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar farklı coğrafyalarda iman dersleri olarak okunmaya devam ediyor. Şam’da alınan karar, aynı zamanda Bediüzzaman’ın 1911’de Şam Emevî Camii’nde irad ettiği Hutbe-i Şamiye ile başlayan manevî bağın günümüzdeki bir yansıması olarak görülüyor. O hutbede Bediüzzaman'ın ümitsizlik, istibdat, bencillik, yalancılık, ihtilaf ve adavet hastalıklarına karşı Kur'ân-ı Kerîm'den aldığı ilhamla sunduğu tedavi yolları bugün de geçerliliğini koruyor. Risale-i Nur’un camilerde okunacak olması, bu tarihî mesajın yeniden hatırlanmasına vesile oldu.

Asılsız iddialar gerçeği gölgeleyemez

Bir gazetenin Risale-i Nur’u farklı yapılarla ilişkilendirmeye çalışmasının, hakikati gölgeleyemeyeceği ifade ediliyor. Risale-i Nur'un, iman ve Kur’ân hizmeti olduğu; hiçbir örgüt ya da siyasî grup ile anılamayacağına dikkat çekiliyor. Bu tür ithamların tek sonucunun, toplumun manevî faydasına olacak bir gelişmenin önünü kesmeye çalışmak olduğu belirtiliyor. Risale-i Nur’un inkişafını hiçbir gücün durduramayacağı, geçmişte defalarca engellenmek istense de, her seferinde daha geniş kitlelere ulaştığı bildiriliyor. Risale-i Nur’un neşrine, camilerde okunmasına ve dünyaya yayılmasına kimsenin engel olamayacağı hakikat olarak gözler önüne seriliyor.

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

Etiketler: bediüzzaman, said nursi, ihtida, doğru islamiyet, tebliğ, tefekkür, ittihad-ı islam, hutbe-i şamiye
Okunma Sayısı: 241
