‘Beyaz Toroslar tarihte kalmalı’

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında dördüncü kez toplandı.

Kurtulmuş konuşmasında “Barışı konuştuğumuz, Türkiye’de artık terörün tamamen geride kalmasını temenni ettiğimiz, o dönemlere ilişkin hatırladığımız Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin tamamıyla artık Türkiye’nin tarihinde kalmasını dilediğimiz bir sürecin içerisindeyiz” vurgusu yaptı.

Kurtulmuş şunları söyledi: “TBMM, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan bu sürecin bir an önce bitirilmesi ve bu ülkede ebedi kardeşliğin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.” Komisyonun üçüncü toplantısında alınan karar kapsamında, ilk oturumda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimler Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehir Aileleri Vakfı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği başkanları da yer aldı.

Ankara - Anka

***

‘Toros’ yakma olayının derin bağlantıları araştırılsın

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM önünde bir şahsın Beyaz Toros aracı yakmasıyla ilgili TBMM’de açıklama yaptı.

Tanrıkulu, şöyle konuştu: “Bakın, açıkça ifade ediyorum: Bu bir zihniyetin dışa vurumudur ve açıkça mesaj veriliyor. Açıkça mesaj veriliyor. Dolayısıyla bu, üzeri kapatılacak bir mesele değildir. O mesaj da şudur: ‘Biz Türkiye’de çatışmadan, şiddetten yanayız; barıştan yana değiliz.’ O nedenle bu olayın üstü kapatılmamalıdır. Mutlaka ama mutlaka derin bağlantılar araştırılmalıdır. Niçin buraya gelmiş? Niçin Meclis’in kenarında bu araç yakılmış? Ne zaman alınmış? Nasıl yapılmış? İlişki ağları nedir? Mutlaka aydınlatılmalıdır. Çünkü açıkça ifade ediyorum: Barışa karşı bir mesaj verilmiştir.”

Ankara - Anka

***

“Beyaz Toros” faili meçhulleri simgeliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Çankaya kapısı yakınlarında, 19 Ağustos sabahı beyaz renkli eski bir otomobilin yakılması “Beyaz Toros” kavramını yeniden gündeme taşıdı. Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplantısı öncesinde yaşanan olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Anadolu’da yaşanan zorla kaybetme ve faili meçhul cinayetlerin simgesi olarak görülüyor. Bu olaylardan bazıları, beyaz renkteki Renault 12 Toros modeli araçlarla hareket eden kişiler tarafından gerçekleştirildi. Araç bölge halkı arasında “ölüm arabası” olarak nam saldı. Bu dönemde bazı resmî kurumlarla birlikte Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele birimi JİTEM de bu araçları kullandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Beyaz Toroslar’ın varlığı hem Türkiye’deki çeşitli dava dosyalarına hem de TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu raporuna girdi.

Haber Merkezi

***

Meclis’in önünde Beyaz Toros yakan kişi tutuklandı

Meclis’teki komisyon toplantısı öncesinde Beyaz Toros yakan kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “19.08.2025 günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir” denildi.

Ankara - aa