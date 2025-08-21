"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

ABD, Filistin'i tanımamaları için Avrupa'ya baskı yapmış!

21 Ağustos 2025, Perşembe 15:49
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Filistin devletini tanımamaları için Avrupa ülkelerine aktif bir şekilde "baskı uyguladığını" açıkladı.

Fransa'nın Filistin Devleti kurulsun-tanınsın önerisi ABD'nin İsrail Büyükelçisini çok rahatsız etti!

 

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Büyükelçi Huckabee, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı, arabulucuların taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında Filistin devletinin tanınması kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma yönünde adımlar atmaya başladıktan sonra Hamas'ın müzakereleri durdurduğunu öne süren Huckabee, "Biz önceden açıkça belirttik, yalnızca esirlerin serbest bırakılmasını geciktiren bu saçma oyunu oynamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

 

Filistin devletinin tanınmaması için Avrupa ülkelerine baskı kurduklarını açıkça ifade eden Huckabee, "ABD, Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için aktif olarak baskı uyguluyor." dedi.

Filistin'in tanınması durumunda İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarının bir kısmı üzerinde "egemenlik ilan edeceğini" söyleyen Huckabee, bunun Oslo Anlaşmaları'nın ihlali olacağını kaydetti.

"İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz"

Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine ilişkin "İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz." diyen Büyükelçi Huckabee, Hamas'ın anlaşma konusunda ciddi olup olmadığını bilmediğini savundu.

Huckabee, ABD Başkanı Trump'ın "tüm esirlerin geri getirilmesi gerektiğini ve Hamas'ın iktidarda kalamayacağını" söylediğini hatırlatarak Washington yönetiminin ateşkes hakkındaki tutumunun net olduğunu belirtti.

Arabulucuların önerisinin detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını öne süren Huckabee, ancak "Hamas'ın ortadan kaldırılması" gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

İsrail'in 22 aydır Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ne zaman sona ermesi gerektiği hususunda, "Bir zaman çizelgesi yapmak uygun değil.” diyen Huckabee, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın Hamas'ı kınamasını isterdim, ama ne yazık ki Hamas'tan çok İsrail'e baskı uygulayan Avrupa ülkeleri var."

Huckabee, Gazze'de kıtlık yaşanmadığını iddia etti

Gazze'de İsrail'in neden olduğu insani krize ilişkin Huckabee, "Gazze'de açlık çeken insanlar olduğundan eminim. Kitlesel açlık konusunda doğrulanmış bir rapor görmedim, ama açlık çeken insanlar olduğundan eminim." dedi.

Gazze’deki açlıktan Birleşmiş Milletler'i sorumlu tutan Huckabee, "BM mekanizmasının neden daha fazla kınanmadığını anlamıyorum. Bu mekanizma o kadar etkisiz ki, kendi verilerine göre yardımların yüzde 92'si halka ulaşmadan önce alınıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Hamas'ın insani yardımlara el koyduğunu iddia etti.

AA

