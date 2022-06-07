Avusturya’da camiye İslamofobik saldırı

Avusturya’da bir caminin dış duvarına, ırkçı ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Avusturya’da Müslümanlara 1061 ırkçı saldırı gerçekleşti Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Sollenau’da bulunan Yeşil Cami yetkililerinin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin caminin bulunduğu araziye izinsiz şekilde girerek, dış duvarlara İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi. Açıklamada, İslam düşmanı saldırının en ağır şekilde kınandığı belirtilerek, bunun ülkedeki bütün Müslümanlara ve din özgürlüğüne yapıldığının altı çizildi. AA

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