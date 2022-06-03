Avusturya’da Müslümanlara 1061 ırkçı saldırı gerçekleşti

Avusturya’da geçen yıl, Müslümanlara yönelik 1061 ırkçı saldırı gerçekleşirken saldırıların büyük çoğunluğu dijital platformlarda meydana geldi.

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezince (Dokustelle Österreich) hazırlanan “2021 Müslüman Karşıtı Irkçılık Raporu”, basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret içerikli saldırıların yüzde 65,4 ile “en çok dijital platformlarda” yaşandığı aktarılan raporda, sosyal yaşamın çeşitli alanlarında ise bu oranın yüzde 34,6 olduğu bilgisi paylaşıldı. Raporda, yaklaşık 700 bin Müslümanın yaşadığı ülkede geçen yıl 1061 ırkçı saldırının meydana geldiği, Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve kışkırtmanın yüzde 78,5 ile ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Irkçılık çok yönlü ve sistematik

Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi yetkilisi Ümmü Selime Türe, ülkede siyasilerin başvurduğu ayrıştırıcı ve ötekileştirici söylemin ırkçı yaklaşımların yaygınlaşmasına yol açtığını söyleyerek, “Siyasetçiler, çok rahatlıkla ırkçı söylemlerini dile getirebiliyor. Siyasetçilerin söylemlerinden ötürü sivil halk, Müslümanlara karşı saldırmak ya da ses çıkartma hususunda kendilerini daha güçlü hissediyor.” dedi. Türe, ülkede Müslümanlara yönelik ırkçılığın çok yönlü ve sistematik olduğunu aktardı.