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Axios: ABD uçakları anlaşma için Avrupa'ya hareket etti - Ateşkes 60 gün daha uzayacak

12 Haziran 2026, Cuma 12:19
ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların İran anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi.

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Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, askeri uçuşların hareketliliği, İran ile anlaşılması halinde gelecek günlerde Cenevre'de gerçekleşebilecek anlaşmanın imzalanmasıyla ilişkili.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, ABD Hava Kuvvetlerine ait dört adet C-17 nakliye uçağının, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ABD ile İran arasındaki olası bir anlaşmanın imzalanması için Cenevre'ye gerçekleştireceği seyahate yönelik hazırlıklar kapsamında dün Avrupa'ya hareket ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddia, Başkan Donald Trump'ın dün Washington ile Tahran'ın "büyük bir uzlaşmaya" vardığını ve bu hafta sonu anlaşmanın imzalanabileceğini açıklamasının ardından gündeme geldi.

Taslak mutabakat metnine göre, ateşkes 60 gün daha uzayacak

Axios'un ulaştığı taslak mutabakat metni, mevcut ateşkesi 60 gün daha uzatırken Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın derhal yeniden açılması ve gemi trafiğinin 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini taahhüt etmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin kaygıları gidermesi beklenen taslak metne göre, nükleer programla ilgili somut adımlar ise ayrı ve daha kapsamlı bir anlaşmaya bırakılacak.

Mutabakat yükümlülüklerinin yerine getirilmesine bağlı olarak İran'a petrol ihracatı için geçici muafiyetler dahil aşamalı yaptırım muafiyetleri de sağlanacak.

Öte yandan, anlaşmanın taslağının Katar'ın arabulucusu Ali El-Thavadi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi​​​​​​​ arasındaki müzakerelerle şekillendiği kaydedilirken görüşmeler sırasında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de sürece dahil olduğu belirtiliyor. Ancak, anlaşmanın Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunu yansıtacak şekilde "İslamabad Anlaşması" adıyla anılması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Tahran'ın önerilen anlaşma konusunda henüz nihai bir karar vermediğini açıkladı.

Trump, dün Oval Ofis'teki konuşmasında anlaşmanın sağlanmasındaki katkılarından dolayı Türkiye'yi överken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve onun bu süreçteki desteğinin "harika" olduğunu ifade etmişti.

AA

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