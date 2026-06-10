Vize vurgununu konuşalım

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti Grubunun, vize randevularına ilişkin verdiği Meclis Araştırması önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, vize randevuları için kullanılan aracı şirketlerin sahipliklerini araştırma çağrısında bulunarak “Bu şirketler Adalet ve Kalkınma Partisinin bazı milletvekilleriyle, bazı bakanlarıyla -eski, yeni milletvekilleriyle ve bakanlarıyla- ilişkileri olan şirketler; bu kadar açık söylüyorum, bunu bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Gelin hep beraber bunun üzerine gidelim” dedi. İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu, vize randevularına ilişkin hiçbir denetimin yapılmadığına dikkati çekerek “Hizmet bedelleri, sigorta giderleri ve diğer başvuru masrafları dikkate alındığında toplam cebimizden ne kadar para çıkmış biliyor musunuz? 27 milyar Türk lirası yani 500 milyon dolar. Vize başvurusunda bulunup vize alamayan vatandaşlarımızın bu aracı kurumlara bıraktığı paranın bedeli bu. Vize alanları da eklediğiniz zaman 750 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi, Ticaret Bakanlığı bir soruşturma başlatmış. Sorarım size: Ya, aklınız neredeydi? Bugüne kadar, şunları bir denetleyelim, burada ne oluyor?’ hiç mi demediniz” diye tepki gösterdi.

Ankara - Mehmet Kara